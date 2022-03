Christian Nodal presume que se vengó de alguien que le "pagó mal" en el amor

Pese a que han pasado semanas desde que Christian Nodal y Belinda anunciaron su ruptura, el tema continúa causando controversia y en esta ocasión fue el cantante quien hizo una controversial confesión que levantó sospechas entre sus fans.

Fue durante una de las últimas presentaciones que ofreció por Latinoamérica en donde el intérprete habló que no siempre ha tenido buena suerte en el amor, alegando que es algo que “sabe feo”. Además, confesó que se había vengado.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer la radical transformación de Nodal tras su separación de la intérprete de ‘Sapito’, por lo que en esta ocasión te traemos todos los detalles sobre la venganza de la que habló el cantante.

¿De quién se vengó Christian Nodal?

El cantante habló de su suerte en el amor.

Durante su concierto, el intérprete de ‘Adiós amor’ preguntó a los asistentes “¿A alguien de ustedes le han pagado mal en el amor? A mí también”. Enseguida, habló sobre el tema de la venganza y aunque dejó claro que no creé que sea la mejor manera de desahogarse, confesó que alguna vez recurrió a ella.

“La cuestión va que, como decía el chavo, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Pero ustedes ya saben lo feo que es eso ¿no? Entonces les cuento que me vengué, y me vengué bien”, dijo el cantante antes de interpretar el tema ‘No te contaron mal’.

Pese a que el cantante no hizo mención del nombre de la persona de quien se vengó, el tema causó revuelo en redes sociales por lo que algunos internautas aseguraron que se trataba de su ex, Belinda.

Sin embargo, otros usuarios afirmaron que tal vez se vengó de otra ex pareja, ya que cuando el tema salió a la luz Nodal todavía no conocía a la cantante española. “No manchen, no es para Beli si esa canción la compuso hace varios años” y “No se vengó de Belinda sino de otra chava que le rompió el corazón antes”.

¿Qué pasó con la relación de Nodal y Belinda?

Los Nodeli se separaron en febrero pasado.

Christian Nodal y Belinda confirmaron el fin de su relación el pasado 12 de febrero y hasta el momento se desconocen los verdaderos motivos de su ruptura, pues ninguno de los dos ha brindado más detalles al respecto. Sin embargo, usuarios de redes sociales han sacado sus propias teorías en las que señalan que el cantante pudo haber terminado su relación con la también actriz por presuntamente las diferencias entre la mamá de Nodal y la cantante.

