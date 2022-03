Christian Nodal presume como lo "apapachan" en Instagram ¿Ya olvidó a Belinda?

Fans aprovecharon la ocasión para pedirle que regrese con Belinda.

Christian Nodal se convirtió en tema de conversación gracias a un nuevo video que compartió en sus historias de Instagram, plataforma de la que había permanecido ausente durante varios días. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que el cantante no tuvo problema alguno en presumir como lo apapachan ahora que se encuentra soltero.

Aunque en primera instancia pareciera que el intérprete de ‘Botella tras botella’ ya olvidó a Belinda, debes de saber que todo se trató de un filtro de Instagram que utilizó para divertirse un rato, pues la persona que le daba cariño era nada más y nada menos que Shrek, el carismático ogro verde de DreamWorks Animation.

Cabe destacar que el clip original fue compartido en su cuenta de Instagram, por lo que no demoró en desaparecer. Eso sí, sus fans no dudaron en guardar evidencia, pues no se puede negar que la reacción de Nodal al recibir un beso de Shrek es completamente adorable.

Fans extrañan a Nodeli

Los fans insisten en una reconciliación entre la pareja.

Pese a que se trata de un filtro y que sus fans le están buscando novia, algunos cibernautas no dudaron en expresar sus deseos de volver a verlo junto a Belinda. Incluso, hubo quien aseguró que él luce triste desde que terminó su compromiso con la actriz y cantante.

“Chris, reemplaza ese beso por el de tu mujer, que ella te ama… Por favor, perdónense”, “Si tu quisieras podría ser Beli la que te diera amor”, “ Regresa con Beli, que sea ella quien te apapache” y “Esa sonrisa no es de felicidad, se le nota sus ojos tristes, le hace tanta falta la beli” son algunos de los comentarios que se leen en Instagram.

¿Qué paso entre Belinda y Christian Nodal?

La separación de la pareja causó gran controversia en las redes sociales.

La Verdad Noticias te dio a conocer que Christian Nodal confirmó el fin de su romance y compromiso con Belinda a través de un comunicado en redes sociales compartido en vísperas del Día de San Valentín. Pese a que no se revelaron los motivos que los orillaron a tomar dicha decisión, rumores aseguran que hubo infidelidades y excesos.

