Christian Nodal por fin habló sobre su ruptura con Belinda ¿La vida sigue?

Christian Nodal y Belinda terminaron su relación amorosa a unos días del 14 de febrero, una fecha romántica a la que no llegaron juntos sino una en la que tomaron caminos distintos, y tras mucho silencio, por fin, el cantante respondió a sus fans sobre lo que hay ahora en su vida.

Nodeli pasaron casi dos años muy enamorados, incluso tenían planes de boda, pero de un día para otro el sueño se acabó y ahora, parecen enemigos.

Anteriormente te contamos cómo era la vida de Christian antes de Belinda; sin embargo, ahora te diremos qué respondió a sus fans sobre el tema de su separación con ella.

Esto dijo Christian Nodal sobre su nueva vida sin Belinda

Todo ocurrió durante un ‘live’ que el cantante realizó para estar más cerca de sus fans por medio de la plataforma Twitch, ahí sus seguidores le hicieron muchas preguntas, y aunque todo iba bien, las cosas cambiaron cuando uno de ellos le preguntó si demandará o no a Belinda por el costoso anillo de compromiso que le dio, ante esto, el cantante respondió molesto que no le pongan cosas, pues él no tiene nada malo contra nadie.

Además, dijo que no le gusta que la gente saque provecho de las cosas solo porque él se queda siempre en silencio, de ahí que dijo enfurecido:

“No quiero que me defiendan, no quiero nada de eso, lo único que no quiero es que caigan en esas pendej$%&#, ignoren todos los malos comentarios…”

Además, añadió:

“...si alguien dice algo malo ignoren, no pasa nada, la vida sigue, están pasando muchas bendiciones…”

Y detalló:

“...hay mucha luz, hay mucha energía bonita como para estarse enfermando con cosas negativa.”

Y finalmente sentenció:

“No caigan, no es cierto, nada de lo que hablan es cierto, o sea, montan películas increíbles, entonces nada es cierto si no sale de mi boca.”

¿Cuánto costó el anillo de Belinda?

Se sabe que valió 3 millones de dólares, pues la roca que lo adorna es un diamante de 12 quilates, mismo que fue hecho especialmente para la famosa.

