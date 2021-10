Christian Nodal manda a callar a Residente con este mensaje

En la música hay mucha polémica por los diferentes generos existentes y recientemente, Residente arremetió contr J Balvin con una fuerte critica y decenas de artistas no pudieron evitar defender al reggaetonero de los intensos comentarios que hizo René Pérez Joglar y uno de ellos fue Christian Nodal.

El guapo novio de Belinda, utilizó sus redes sociales para mandar a callar al interprete de Atrevete te te con un discreto mensaje pero muy significativo.

En su cuenta oficial de Instagram, el sonorense usó un emoji con una manita indicando silencio mientras corría el video de las fuertes palabras del boricua.

Instagram de Nodal

Muchas personas afirman que con el emoji de silencio, intentaba pedir al cantante que no hablara mal de la música de otros artístas pero otros opinan que fue una manera de decir que prefiere mantenerse al margen de la polémica.

Entre tanto, la pelea entre J Balvin y Residente seguirá dando de qué hablar, y seguramente se sumarán más famosos a defender a su favorito.

Por su parte, J Balvin ha decidido tomar a broma las declaraciones de su rival, pues horas más tarde de haber visto el video, el colombiano respondió a los insultos posando junto a un carrito de hot dogs, refiriéndose así a la comparación que hizo René.

El puertorriqueño se le fue a la yugular al famoso y popular Balvin criticándo duramente el llamado a boicot a los Latin Grammy.

"Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?", dijo René.