Christian Nodal protagoniza una nueva polémica a causa de los mensajes que compartió en su cuenta de Twitter, pues ahora se ha pronunciado en contra de aquellos que le piden que termine su romance con Belinda para que él pueda hacer más canciones de desamor.

Hace unas semanas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que el cantante mexicano aceptaba haber perdido la inspiración para crear canciones de desamor debido a que últimamente sostiene una relación sentimental que lo tiene muy feliz. Por tal motivo, él le pidió a sus seguidores que le enviaran sus historias para poder crear canciones.

El cantante mexicano pide a los fans que apoyen su relación con Beli.

Sin embargo, todo parece indicar que algunos fanáticos no están conformes y le han pedido que termine con Beli para que su inspiración regrese. Esto no ha sido del agrado de Nodal, quien a través de su perfil oficial pidió muy a su modo que respeten su relación sentimental.

“Dejen de desearme que termine pa’ sacar canciones de desamor. Si con rolistas que hago sin andar dolido andan llore y llore… Mejor oren por su bien pa’ que nunca pase y no se me mate nadie”, escribió sarcásticamente el intérprete de ‘Adiós Amor’ desde su cuenta de Twitter.

Christian Nodal sufre sin Belinda

Nodal sufrió al separarse de su novia por algunos días.

El cantante se ha acostumbrado a dormir con su pareja, al no hacerlo le da ansiedad.

Aunque la relación de Nodeli, nombre con el que se le conoce a la pareja en redes sociales, es muy estable, el cantante sufriría mucho si llegara a terminar con su novia, así lo demostró al compartir unos mensajes en su cuenta de Twitter donde admite que no puede dormir sin la compañía de Belinda.

“La falta que me haces”, “De 120 horas creo que nomas he podido dormir 18 horas… Ta cabrón” y “Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir, pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad y las cosas feas que van de la mano”, reveló Christian Nodal, quien está próximo a cumplir un año de noviazgo con la cantante.

