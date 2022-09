Christian Nodal le reclama a su familia “Nunca me regalaron nada"

El cantante sonorense de música regional mexicana Christian Nodal se enecuntra nuevamente siendo noticia debido a que se quejó de su familia.

Y es que el joven cantante mexicano está teniendo mucho protagonismo últimamente por su vida sentimental, motivo por el que los medios de espectáculos y los fans se encuentran al pendiente de lo que hace.

Y es que cómo te dijimos en La verdad Noticias, el cantante estrenó su último sencillo Me Extraño junto a Romeo Santos, pero ahora está siendo noticia debido a unos comentarios controversiales que hizo en un directo.

Nodal su familia en directo

El cantante sonorense aprovechó el internet para desahogarse, pues aseguró que se encuentra trista porque sus padres nunca le regalaron nada, razón por la que se quejó en vivo.

"Mi carro de los sueños era un Jeep, güey. ¿A quién crees que le regalaron el p*nche Jeep a sus 15 años? ¡A mi hermana! Güey, a mí nunca me regalaron ni un p*nche celular. Siempre me la tuve que pel*r para conseguir todo lo que quería". dijo el cantante

Durante la transmisión el cantante de Adiós amor habló y reconoció lo difícil que es ser el hermano mayor, pues sus padres han consentido mucho a sus hermanos menores Amely y Jaime Alonso dándoles todo lo que piden.

"A estos morritos les regalan todo, a Amely le regalan todo. Hasta hoy en día, a mí no me regalan nada, carnal, nada".

Durante esta transmisión el ex prometido de Belinda recalcó que hoy en día no pide que le regalen cosas caras, pero que si tengan algunos detalles con él de manera simbólica.

"Yo también soy el mayor y sí está c*lero. Yo no quiero que me regalen ya un carro ni nada de eso. Solo un p*nche detalle de ¡ay, mijo, te quiero!, algo simbólico. Yo siempre les regalo cosas bien pasadas de lanza, güey, por eso me agüito".

¿Cómo se volvió famoso Nodal?

Christian Nodal saltó a la fama en 2017 cuando lanzó su sencillo Adiós Amor

Aunque hoy en día es uno de los grandes exponentes del regional mexicano, sus inicios en la música fueron desde muy temprana edad, pero fue hasta 2016 que su proyecto se formalizó y grabó una canción que subió a redes sociales y que tuvo mucha repercusión.

El Tema “Te Fallé” fue compuesto para una novia después de una infidelidad, aunque luego lo impulsó en su carrera.

Sin embargo el boom de la misma surgió en 2017 cuando lanzó su sencillo Adiós Amor, que lo hizo popular en México y en Latinoamérica, además de España y Estados Unidos.

En su canal oficial de YouTube el sencillo ha superado los mil 200 millones de reproducciones.

