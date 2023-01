Christian Nodal lanzará nueva canción, que originalmente era un dueto con Belinda

Christian Nodal y Belinda enamoraron a todo el mundo con su relación, pues parecía que todo iba en serio y que no había amor como el de ellos dos, no obstante de la noche a la mañana, terminaron separados, no obstante tras la ruptura, ambos artistas siguen dando de que hablar.

Y es que gracias al programa La Voz México, pudimos verlos en escena compartiendo una canción, pero también lanzaron su propia versión de “Si nos dejan”, pues estaban bien acaramelados, pero faltó una canción más, una que nunca vio la luz, pues se separaron antes de que siquiera la ensayaran.

Pero por fin, el tema llegará a todas las plataformas musicales del momento, se trata del tema 'Por el resto de tu vida', pues así lo anunció el famoso cantante, en redes sociales, con un adelanto de la canción y un clip en donde se puede ver que comparte esta melodía con la cantante argentina Tini Stoessel.

Nueva canción de Nodal

En el teaser se puede ver a Tini con un vestido blanco y a Nodal con su tradicional sombrero cantando de forma romántica en un ambiente que simula ser una mansión.

De acuerdo con las redes sociales del cantante, la portada del sencillo se dio a conocer la tarde de este martes, pero aún no se sabe cuándo se lanzará la canción.

Nuevos proyectos de Nodal

Nodal tiene más proyectos en puerta

Tal y como lo predijo la Medium, Mhoni Vidente, el 2023, para Nodal estará lleno de proyectos exitosos, pues se sabe que aunque la carrera musical de Nodal se mantiene en pausa y son pocos los sencillos que ha lanzado el cantante de regional mexicano, ya que incluso tiene en pausa una colaboración con su nueva novia, Cazzu, informó La Verdad Noticias.

