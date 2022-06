Christian Nodal lanzará canción contra J Balvin: “Ojala que a mí sí me respondas”

Christian Nodal se lanza "con todo" contra J Balvin

El pleito entre Christian Nodal y J Balvin se hace más grande, ahora el cantante de regional mexicano dio a conocer que lanzará una canción contra el reguetonero, afirmando que no le bastó con la canción de Residente.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Christian Nodal arremetió contra J Balvin, ante una fotografía que el colombiano compartió en su cuenta de Instagram, burlándose de su nueva imagen y ante las comparaciones que surgieron en redes.

Esta situación generó la mostestía de Christian Nodal, quién en sus últimas historias aseguró que J Balvin no es coherente “pues tiene un documental hablando de la paz, la salud mental y de energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones seguidores sube una foto, para que hagan burla de mí”.

Christian Nodal contra J Balvin

Christian Nodal promete canción contra J Balvin

Ante la declaración del cantante Christian Nodal afirmando que J Balvin no podría comparar su talento, el colombiano publicó una historia, donde se mostraba con un filtro con el nombre de Belinda y se burló de que el mexicano no llegó a un concierto de Colombia.

Como era de esperarse Christian Nodal no se quedó callado y en sus historias de Instagram, aseguró que J Balvin representa “todo lo que está mal en la industria” y afirmando que si quería hacer reír a la gente, se pusiera a cantar en un en vivo en su Instagram.

De igual forma, Christian Nodal dijo que no era bueno hablando, pero iba grabar algo dedicado para J Balvin:

"Yo no soy nada bueno para hablar, por eso mismo ahora voy para la cabina porque sacaré algo esta noche para este compa que no ha aprendido, te dio una patada en cul.. Residente y te gustó, pero la mia no te va gustar porque yo uso botas vaqueras"

¿Qué pasó con J Balvin y Residente?

J Balvin protagoniza pelea con Residente y Christian Nodal

Recordemos que J Balvin y el rapero Rene Pérez conocido como “Residente” han estado en medio de una pelea por varios años y fue en el mes de enero de este año, que junto al productor argentino Bizarrap, lanzó una colaboración de 8 minutos donde arremete fuertemente contra el reguetonero.

El tema de “Residente” generó gran polémica, sin embargo, J Balvin se mantuvo en silenció y no respondió a “la tiradera”, como lo llamó el rapero.

Por su parte, Residente por medio de su cuenta oficial de Instagram, compartió una historia, donde mostraba unas gorras con su logo y se escuchá la canción de Christian Nodal “Limón con sal” de fondo, mostrando su apoyo al cantante de regional mexicano.

Christian Nodal aseguró que hoy en la noche o mañana en la mañana compartirá la “tiradera” contra J Balvin, no sin antes desear que a él si le responda.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.