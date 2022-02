Christian Nodal interpreta ‘Bella traición’ de Belinda y fans enfurecen

El cantante interpretó el tema ‘Bella traición’.

De nueva cuenta Christian Nodal dio de qué hablar luego que se viralizara un video de él interpretando el tema ‘Bella traición’, una de las canciones más emblemáticas de su ex pareja Belinda.

En el clip compartido por el intérprete en sus redes sociales se le puede ver junto a un joven quien toca la guitarra mientras que éste canta a capela el famoso tema de la conocida ‘Princesa del Pop’.

Recordemos que apenas el viernes 18 de febrero, el cantante estrenó su más reciente tema ‘Ya no somos, ni seremos’, el primer tema de su nuevo álbum Forajido, ahora bajo el sello de Sony Music.

Video de Christian Nodal causa controversia

Pese a que el material fue grabado antes de que Nodal anunciara su ruptura con la intérprete, el video se viralizó recientemente en redes sociales por donde provocó todo tipo de reacciones, en especial por parte de los seguidores de la cantante.

“Porque sin ti no hay camino ni destino, estoy perdida…Porque sin ti no me importan los minutos ni los días… Porque sin ti no hay presente ni futuro, sálvame… De esta bella traición”, se escucha interpretar el artista.

“Fue la ultima canción que Beli le canto a Nodal en Año Nuevo”; “buen intento, se ve ahí la calidad vocal de Belinda para interpretar sus canciones”; “mi apoyo infinito a Beli,sana y cierra ciclos”; “huy le falta voz los altos no los puede hacer… Beli la canta perfecto”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

¿Cuántos tatuajes se hizo Nodal de Belinda?

Tatuajes del cantante.

El joven cantante posee más de 40 tatuajes en el cuerpo, de los cuales al menos cuatro fueron dedicados a Belinda. El primero se lo realizó a tan solo meses de anunciar su relación con la cantante y consistió en un tatuaje con los ojos y cejas de la famosa.

Posteriormente, el cantante se tatuó a un lado del oído la palabra “Beli’, el diminutivo del nombre de la cantante. En las últimas semanas, el cantante de regional mexicano se tatuó la palabra "Utopía" junto a un corazón, ambos en color rojo. ¿Qué te pareció la interpretación que hizo Christian Nodal del tema ‘Bella traición’? Déjanos tus comentarios.

