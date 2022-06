Christian Nodal intentó quitarse la vida pero ella se lo impidió

El cantante abrió su corazón en nueva entrevista para la revista Rolling Stone en Español.

Christian Nodal sorprendió a todo mundo al protagonizar la portada del mes de julio de la revista Rolling Stone en Español, a quien le ofreció una entrevista exclusiva sobre su vida profesional y privada. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que abrió su corazón y confesó que cuando era niño intentó quitarse la vida saltando desde un segundo piso.

Pero, ¿qué pasó para que él se viera obligado a tomar dicha decisión? De acuerdo a las declaraciones del joven cantante nacido en Sonora, él vivió situaciones muy duras en su infancia y su juventud. Una de ellas fue enfrentar los ataques de epilepsias que sufría su madre y la ausencia de su padre, quien debía trabajar para sacarlos adelante.

La abuela del cantante reaccionó a tiempo e impidió que ocurriera una tragedia.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos”, declaró Christian Nodal.

Al no poder con ello, él intentó atentar contra su vida saltando de un segundo piso pero su abuela lo detuvo. Años más tarde, el cantante, quien acaba de ganar en los Premios Tu Música Urbano 2022, encontró refugió en ella y la música religiosa: “Yo la pasaba muy bien ahí porque veía a la gente sanar, yo sentí por primera vez a Dios en la música”.

Christian Nodal llora en pleno concierto

Christian Nodal rompe en llanto al recordar durante un concierto del Forajido Tour 2022 en Colombia al recordar los ataques de la prensa en los últimos meses. pic.twitter.com/p47WBsVsIK — Luis Cisneros (@iamlviscsnrs) June 28, 2022

Esta íntima y emotiva entrevista llega luego de que La Verdad Noticias te diera a conocer que el ex prometido de la cantante Belinda rompió en llanto durante una presentación del Forajido Tour en Montería, Córdoba, Colombia. Fue ahí donde él mencionó que está muy afectado por todo lo que se dice de él en redes sociales desde hace varios meses.

“Me ha costado un chingo llegara este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda… Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, declaró Nodal entre lágrimas.

Te puede interesar: Christian Nodal, en portada de 'Rolling Stone' y revelar sus secretos

¿Qué hace Christian Nodal?

Pese a las polémicas, el cantante sigue gozando de gran popularidad en las redes sociales y ahora es protagonista de la edición de julio de la revista Rolling Stone en Español.

Christian Nodal es un destacado cantante y compositor mexicano que a su corta edad ha logrado convertirse en un máximo referente del género regional. Lamentablemente, su imagen artística se ha visto dañada con los múltiples escándalos en los que se ha visto involucrado desde que anunció su separación con Belinda.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales