¿Christian Nodal intentó "ligar" a una fan? Exhiben su chat en TikTok

@bibireyees asegura ser una gran fanática del cantante desde el 2015.

El nombre de Christian Nodal se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que la usuaria @bibireyees compartiera un video en TikTok para presumir que hace un par de años atrás recibió una invitación por parte del famoso cantante para salir a cenar.

Al ritmo de una cumbia que habla sobre una mujer enamorada que no puede olvidar a su ser amado, la joven originaria de Nuevo León compartió varias fotografías junto al ex prometido de Belinda e incluso filtró una conversación que tuvo con él vía Instagram donde le dice que le gustaría salir con ella a cenar la próxima vez que se viera.

La fanática se hizo viral por presumir la gran cercanía que tuvo con el ex prometido de Belinda hace un par de años.

La grabación compartida en TikTok no demoró en hacerse viral y más de uno llegó a pensar que la usuaria @bibireyees podría ser una de las ex novias del cantante. Ante dicha situación y para evitar malos entendidos, ella aclaró que solo es una fanática de su música pero que sí tiene una singular historia con él, misma que no dudó en contar.

La historia de @bibireyees se hace viral

Aseguran que lo apoya desde el 2015 y dejando en claro que lo defenderá de las críticas que recibe por su nuevo aspecto, la joven reveló que ha ido a 7 conciertos del cantante y que fue gracias a la familia de su ex novio que pudo conocerlo en el backstage de una presentación que él ofreció en Monterrey como telonero de Los Plebes del Rancho.

No obstante, ella indicó que nunca salieron a cenar y que él siempre fue respetuoso en las conversaciones. Finalmente, la usuaria @bibireyees contó que la última vez que habló con él fue cuando empezó su polémico romance con Belinda y aprovechó que su caso se hizo viral para mandarle un mensaje: “Nodal, si ves esto no me olvides, soy tu fan, te amo”.

¿Qué ha pasado con Cristian Nodal?

Hoy en día, el joven cantante busca dejar atrás la polémica para enfocarse por completo a su carrera musical.

Christian Nodal no ha dejado de ser protagonista de polémicas desde que anunció el fin de su relación con Belinda y la realización de nuevos pero polémicos tatuajes en el rostro. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el cantante busca dejar el escándalo y rumores de nuevos romances atrás para enfocarse en su exitosa carrera musical.

