Christian Nodal inicia demanda para que Belinda le devuelva el anillo, afirman

Todo parece indicar que Christian Nodal está aferrado a olvidarse del gran amor que un día sintió por Belinda, pues existen rumores que afirman que el cantante inició un proceso legal contra su ex prometida para recuperar el costoso anillo de compromiso que él le obsequió, aunque cuando lo cuestionaron al respecto, él negó todo.

La vida del intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ ha estado envuelta en escándalos tras su separación de la española, ya que se dice que ha estado saliendo con distintas mujeres a las que les paga por un poco de cariño, algo que nunca antes había hecho.

Previo a la ruptura, Nodal reveló porqué no se había casado con Beli, y en ese momento explicó que todo fue por compromisos de trabajo, pero ahora se especula que desde entonces ya tenían problemas.

Christian Nodal niega demanda contra Belinda

Nodal se enamoró totalmente de la española

Durante el programa de Gustavo Adolfo Infante, el periodista de espectáculos dio a conocer la presunta demanda del intérprete de música regional mexicana, pero todo parece indicar que nada de eso es verdad, pues él mismo habló de esto y señaló que si no sale de su boca, no es verdad.

“Si no sale de mis dedos, de mi boca, a mí no me pongan cosas, yo no tengo nada malo en contra de nadie”.

Señaló además que la gente quiere sacar provecho de que él siempre se queda callado, y no responde los escándalos en los que siempre lo involucran, pero ya no guardará silencio.

“Yo ya he pasado por mucho y siempre me quedo callado, y no me gusta que la gente quiera sacar provecho de que me quedo callado”.

También dijo que no espera que lo defiendan, únicamente pide que no inventen cosas que no son ciertas, como la presunta demanda contra Belinda, ya que no está interesado en recuperar los millones que gastó en ella.

¿Por qué terminaron Nodal y Belinda?

Las causas de la separación no están confirmadas

Las verdaderas causas de la separación amorosa se desconocen, ya que se especula que todo fue por una infidelidad del cantante, mientras que otros señalan que fue por un intento de fraude de la española.

Debido al gran amor que él le tuvo, afirman que Christian Nodal está fingiendo que ya la olvidó, y prueba de ello es la vida desenfrenada que está llevando desde que terminó su compromiso, según se dijo a La Verdad Noticias.

