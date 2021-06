Christian Nodal ofreció una rueda de prensa para promocionar su gira de conciertos en la ciudad de Monterrey, pero lo que llamó la atención es que el cantante regional mexicano aclaró los recientes rumores que aseguran que su prometida Belinda está embarazada.

Al ser cuestionado sobre si va a ser papá, él respondió que sí, pero de un nuevo disco que está próximo a lanzar en el mercado. Asimismo, aseguró que aún no tienen planes de tener hijos, pues desea disfrutar de la etapa del matrimonio. Eso sí, aclaró que busca ser padre de cinco niños.

“No lo tengo bien planteado cómo va a ser cuando pasen esas cosas, no sé si vamos a hacerlo público o va a ser privado, es algo que hasta la fecha no se ha hablado. Somos muy de hacer las cosas paso a paso y bien hechas. Estoy disfrutando cada etapa y primero Dios se dé, claro, yo a los 24 ya tengo que ser papá, yo quisiera tener unos cinco hijos”, declaró.

Sobre la boda de Belinda y Christian Nodal, él aseguró que aún no la han definido, pues ambos se encuentran cumpliendo compromisos profesionales. Sin embargo, aseguró que buscarán tener un tiempo para planear el día que unan sus vidas como marido y mujer.

Nodal opina del nuevo tatuaje de Lupillo Rivera

El cantante aseguró que lo único que importa es que Lupillo Rivera sea feliz con su nuevo tatuaje.

Días después de haberse publicado el compromiso de Nodeli, nombre con el que se le conoce a la pareja en redes sociales, La Verdad Noticias te dio a conocer que Lupillo Rivera se quitaría el tatuaje de la cantante que se hizo hace unos años. Sin embargo, el resultado se volvió viral en redes sociales, lo cual provocó que Nodal diera su opinión al respecto.

“No sé, cada quien hace lo que quiera con su cuerpo. A mi me hacen muy feliz los tatuajes, Yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz… Lo importante es que el señor esté feliz”, añadió Nodal entre risas.

¿Dónde se tatuó Christian Nodal a Belinda?

Nodal se tatuó la mirada de su hoy prometida en el pecho, además de su nombre en la parte posterior de la oreja.

Hace unos meses trascendió la noticia de que el intérprete de ‘Adiós Amor’ se había tatuado la mirada de Belinda en el pecho, así como las primeras cuatro de su nombre en la parte posterior de su oreja derecha y unos símbolos que representan su romance con la también actriz.

Sin embargo, el tamaño del tatuaje y la prontitud con la que fueron realizados provocaron que los cibernautas lanzaran duras críticas en contra de Christian Nodal, pues aseguraron que se había precipitado. Hoy en día, la pareja está a un paso del altar, lo cual podría demostrar que no se equivocó al plasmar el rostro de su amada en el cuerpo.

Fotografías: Redes Sociales