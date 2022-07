Christian Nodal fue denunciado por cantantes colombianos

Christian Nodal es un famoso cantante que recientemente habría desatado la furia de dos cantantes colombianos supuestamente por insultarlos a ellos y a su país, y no dejarlos cantar como se debe en el escenario donde se presentó

Tal parece que el cantante mexicano no logró dejar las polémicas a un lado y de nuevo se ubicó en el ojo del huracán después de que dos cantantes de origen colombiano lo exhibieran por tener una supuesta mala actitud con ellos, ser prepotente y no dejarlos cantar durante la exitosa gira “Forajido Tour 2022”.

Se trata de Ryan Castro como Blessd, intérpretes del género urbano, que hicieron público su malestar con el originario de Caborca, Sonora a través de una presentación y redes sociales; donde alegaron que no les quería permitir montar su show porque presuntamente les dijo que él era el artista principal.

¿Por qué denunciaron a Christian Nodal?

Resulta que Ryan Castro dijo frente a su público, quien lo ovacionó tras exponer su molestia: “No nos quería ni dejar cantar, no nos quería ni dejar poner las pantallas. No nos quería ni dejar poner el sonido, pero el artista principal de acá, es el artista principal de Colombia que soy yo o no”.

Sin dar decir directamente el nombre de Christian Nodal, el reguetonero les comentó que un artista que vino a cantar acá que es de México que los criticó y habló mal de ellos, de su ciudad y hasta del país. Como era de esperarse esto encendió los ánimos entre los presentes.

Nodal no ha respondido a la polémica

Por su parte el talentoso Christian Nodal no ha respondido nada sobre las acusaciones por las que ha sido señalado. En sus redes sociales no ha escrito nada al respecto. Sin embargo, parece que esto deberá hacerlo pronto ya que mucha gente quedó muy enojada con él al grado de pedir que ya no regrese a Colombia.

El intérprete de “Adiós amor” comenzó a tener una serie de polémicas desde que se separó de su ex prometida la cantante Belinda, a mediados de febrero de este año.

Cabe destacar que desde entonces a Christian Nodal llegaron más tatuajes, fiestas en exceso, fue visto con misteriosas mujeres, se peleó con el reguetonero J Balvin y hasta lloró en un concierto donde expuso que son muchos problemas los que carga para alguien de su edad; tiene 23 años.

