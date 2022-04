Christian Nodal estrena "Aguardiente", su nueva canción

Video estreno: "Aguardiante" de Christian Nodal

Christian Nodal no se detiene, sigue labrando su camino en la reñida industria musical, donde es hoy en día uno de los máximos exponentes del regional mexicano.

El cantante estrenó este día "Aguardiente", su nuevo tema en solitario que promete romper los corazones debido a su crudo mensaje.

Tan solo un par de meses atrás había lanzado "Ya No Somos, Ni Seremos", tema que se posicionó en los primeros lugares de popularidad en todo el mundo.

Nodal regresa con su nueva producción musical, el tema "Aguardiente" va dedicado a todos esos ex amores que buscan el camino hacia la felicidad.

"Yo la encontré sola y triste

Llorando abandonada

Dijo que es culpa del Aguardiente

Pero se puso caliente

Y sola se desviste

No tuve que hacer nada

Sé que tu mirada no me miente

En tu cuerpo y besos ausentes", dice la letra.

En las imágenes se puede ver al intérprete como modelo principal del clip, a la par que sale acompañado por hermosas mujeres como es de costumbre.

Hasta el momento el video oficial suma más de 100 mil reproducciones solo en Youtube y amenaza con ser número en las tendencias musicales.

Lo que se sabe de "Forajido", su nuevo álbum

'La Sinvergüenza', la colaboración de Nodal con Banda MS, Botella tras Botella y "Ya No Somos, Ni Seremos", serían las canciones que formen el álbum "Forajido".

"Forajido" marcará el regreso de Christian Nodal tras haber publicado un año antes AYAYAY!, disco que recibió el público con mucho cariño.

