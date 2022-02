¿Christian Nodal está fingiendo que ya superó a Belinda? Sus ojos lo delatan. Foto: xoxo.news

Christian Nodal no puede fingir que Belinda lo ha dejado llorando, y es que a pesar de que ha intentado mostrarse fuerte, muchas imágenes tomadas en los Premios Lo Nuestro dejaron claro que el cantante aún está dolido, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que los Nodeli ya tenían planes de matrimonio hasta que de la nada y sin previo aviso anunciaron su ruptura, lo que dejó destrozados a sus fans.

Anteriormente te compartimos las mejores canciones de Nodal; sin embargo, ahora te diremos cómo ha cambiado su discurso tras su truene con la intérprete de “Bella traición”.

¿Christian Nodal está intentando olvidar a Belinda?

Nodal se ha mostrado fuerte ante la ruptura con su ex prometida, pero, hace poco durante los Premios Lo Nuestro dejó ver que hace todo por olvidar a Beli, pero aún todo le duele mucho, y es que no solo evitó hablar de ella a toda costa, sino que incluso se le vio con los ojos llorosos.

Uno de los cambios más notorios del cantante es que, en comparación con la edición 2021 del mismo evento, en esta ocasión agradeció a todos menos “al amor de su vida”, y es que no solo ya no está con ella, ha dicho de alguna manera que la está olvidando.

Aunque no solo ha sido el discurso de este evento del 2022 el que ha dejado ver su fragilidad, sino también cuando entonó su nuevo sencillo “Ya no somos ni seremos”, pues, aunque se aguantó las lágrimas, no se pudo ignorar que el tema lo conmovió y le puso los ojos completamente rojos, lo que hace pensar a sus fans que realmente está sufriendo.

