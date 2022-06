Christian Nodal es abucheado en concierto; le lanzan hielos y él los corre.

El famoso cantante de regional mexicano, Christian Nodal, vivió momentos de tensión después de que el público le arrojara hielos durante un concierto en Bolivia. Por ello, el ex novio de la estrella pop Belinda reaccionó y corrió a los asistentes del lugar donde se presentó.

Según con varios videos que circulan en redes sociales, Nodal se enojó en una de sus presentaciones en Bolivia luego de enfrentar varios problemas tanto con los organizadores como con el público.

En un video, por ejemplo, se aprecia cómo arrojaron hielos en su contra por parte de varios asistentes en su show en el Estadio Real Santa Cruz, en Bolivia. Visiblemente molesto solicitó que los sacaran y les devolvieran sus entradas, ya que él no podía con las faltas de respeto.

"Sácalos a la ching*da", dijo Christian Nodal tras el incidente

El incidente también del enojo de algunos fanáticos ocurrió después de que Christian Nodal llegara tarde a la presentación. “Sácalos a la chingada y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando… respeten por favor”, señaló el cantante de regional mexicano.

Momentos después, el famoso mostró su agradecimiento a los fans que son comprensivos y que sí lo apoyan incondicionalmente. No obstante, éste no fue el único incidente que tuvo Christian Nodal, pues canceló su presentación en La Paz, Bolivia, por “incumplimiento de contrato”.

¿Por qué Nodal canceló su concierto en Bolivia?

A través de un comunicado se informó que el cantante de música regional mexicana no se presentaría: “Lamentamos comunicar este hecho que exime por completo de responsabilidad al artista y a la compañía que lo representa”, se lee en el comunicado para sus fans.

La Verdad Noticias informa que, hasta el momento, el cantante Christian Nodal no ha dado más detalles al respecto y sus fanáticos lamentan que su presentación se haya cancelado tras largos meses de espera.

