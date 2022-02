¿Christian Nodal envió indirecta a su ex novia Belinda en pleno concierto?

El fin de la historia de amor de Christian Nodal y Belinda ha acaparado la atención de los usuarios, pero recientemente el cantante del regional mexicano ha dado de qué hablar, pero ¿Qué fue lo que hizo? En La Verdad Noticias te compartimos los detalles de lo que pasó en un concierto.

Y es que, han asegurado que en el concierto que realizó el cantante en Honduras le envió una indirecta a su ex novia así lo reveló Chisme No Like, pues antes de interpretar una canción les confesó a sus fans que aquel tema lo escribió durante una etapa de su vida.

Recordamos que el pasado viernes 18 de febrero Nodal lanzó "Ya no somos ni seremos", canción que ha dividido opiniones, pues los internautas han asegurado que el tema está dedicado a Beli, incluso en el video aparece una actriz que luce idéntica a la famosa.

¿Cuál fue la indirecta que envió Christian Nodal a su ex?

Directo y a la yugular, #Nodal envía mensaje a #Belinda



La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida hace unos 4 o 5 años donde no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar, cosas como la LEALTAD, el RESPETO, el AMOR, la FIDELIDAD, la CONFIANZA.. pic.twitter.com/wQSPqYwbaE — Chisme No ���� Like (@ChismeNo) February 19, 2022

La pareja dio a conocer su ruptura y la cancelación de su compromiso, pero después de dar la noticia a los fans, el artista se ha enfocado en su carrera, pero en uno de sus conciertos lanzó una indirecta y compartió un extraño mensaje a sus fans.

“La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida, hace unos cuatro o cinco años, cuando no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar, cosas como la lealtad, el respeto, el amor, la fidelidad, la confianza, una buena amistad”. Dijo el artista.

Aquel mensaje ha levantado sospechas de los usuarios, incluso Chisme No Like aseguró que fue un mensaje para su ex novia, dejando en claro que él fue traicionado. Por otro lado, los fans no dudaron en gritar el nombre de Belinda.

Cabe mencionar que Christian Nodal y Beli se habían convertido en una de las parejas más adorables ya que presumían su relación en redes sociales, así como celebraciones y románticos viajes a la playa, incluso hasta costosos regalos como lo fue el anillo de compromiso que el intérprete le dio a su ex.

Los famosos no han revelado las razones de su ruptura, pero han surgido rumores de las causas del rompimiento entre Beli y Nodal, indican que ella le había pedido a Nodal 4 millones de dólares para saldar una deuda del SAT, pero él se habría negado, ya que ella le pidió más dinero de lo que necesitaba.

Por su parte, Belinda compartió un contundente mensaje en sus historias de Instagram expresando que siente mucho dolor por lo ocurrido, pero confirmó que no dará declaraciones sobre su rompimiento con Christian Nodal a la prensa.

¿Cuánto duró la relación de Belinda y Nodal?

Nodal y Belinda finalizaron su romance

Fue a principios del mes de agosto del 2020 que los artistas confirmaron su romance, pero su relación amorosa sólo duró un año y cinco meses, pues fue el pasado 12 de febrero de este 2022 que el cantante confirmó la ruptura con la intérprete de "Amor a primera vista".

Desde entonces el cantante Christian Nodal está enfocado en su música, así lo ha presumido en Instagram, mientras que Belinda lanzó una nueva canción "Mentiras" Cabrón, lo que ha causado diversas reacciones de los fans, quienes aseguraron que el tema habla sobre una relación tóxica.

