Christian Nodal en portada de 'Rolling Stone' para revelar sus secretos

Nodal en portada de revista para 'Rolling Stone'

Fiel a su estilo, Christian Nodal protagonzó la portada de la revista 'Rolling Stone', donde además de hablar sobre su carrera, también contó sus más oscuros secretos.

El intérprete de regional mexicano reveló lo triste y presionado que se ha sentido en las últimas semanas, pues las redes se han ido en su contra gracias a la exposición de los medios.

Y aunque no aclaró si su corazón ya está ocupado por Cazzu, el joven cantante adelantó que busca la tranquilidad para poder enfocarse de lleno en su carrera, ya que al final del día es lo que debe importar ante todo los escándalos.

Nodal nuevamente es protagonista de portadas de revistas, siendo en esta ocasión el invitado de honor para la edición del 26 de junio en Rolling Stones, una de las más importantes en la industria del entretenimiento.

Para la publicación el cantante narró varios pasajes de su vida en compañía de su familia en Amor, tatuajes y dos corazones rotos”, nombre del artículo para sus fanáticos.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó”, reveló.

Incluso adelantó que sus ídolos musicales primeraremente fue Ariel Camacho, sin embargo reconoce que la pasión por la música la descubrió con Juan Gabriel, Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete y Pedro Infante.

“El legado de la música mexicana para el mundo creo que va a ser esa manera de expresarse tan franca, tan poética, tan pura, tan romántica y tan verdadera. Eso es lo que creo que le va a aportar al mundo por los siglos de los siglos, porque las letras son bellísimas, las melodías son preciosas”.

¿Cuántos años tiene Christian Nodal?

Nacido el 11 de enero de 1999, Christian Jesús González Nodal, es un famoso cantante y autor de música regional mexicana, quien al día de hoy tiene 23 años de edad.

En 2019 lanzó un poderoso álbum, “Ahora”, donde realmente se hizo de un nombre en la industria musical con éxito como “De los besos que te di”, “No te contaron mal”, “Que te olvide” y “Quién es usted”.

Recientemente Christian Nodal se encuentra trabajando en su nueva producción discográfica, “Forajido” y que servirá como punta de lanza para superar su último álbum, “AY AY AY”.



