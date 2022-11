Christian Nodal comparte atrevidas fotografías de Cazzu

Christian Nodal comparte fotografías de Cazzu desde sus redes.

Christian Nodal y Cazzu se han convertido en una de las parejas mediáticas del espectáculo, por lo que todos sus movimientos son muy vigilados por sus fanáticos, quienes se sorprendieron cuando el cantante compartió sensuales fotografías de su novia, presumiendo su belleza y las razones por las que se muestra muy enamorado.

La rapera Cazzu y Christian Nodal comenzaron su relación desde el mes de junio, cuando fueron captados caminando por las calles de Antigua Guatemala, tomados de la mano.

Desde el inició de su romance, Christian y Cazzu han acaparado los titulares de las noticias del espectáculo, sobre todo por la polémica separación que tuvo el cantante con Belinda, sin embargo todo parece indicar que el mexicano ya dejó atrás su historia con la “ojiverde”.

Christian Nodal presume la belleza de Cazzu

Cazzu sorprende con sensual sesión de fotos.

La cantante Cazzu fue la portada de la revista Elle de Argentina, donde deslumbró con su belleza y se dejó ver en diversos outfits sensuales y elegantes en color negro; posando junto a un caballo.

Dichas fotografías no pasaron desapercibidas para Christian Nodal, quien no dudó en compartir las postales de sus novia, de quién a pesar de no haber dado declaraciones, se ha dejado ver muy enamorado.

Cabe resaltar que Cazzu robó suspiros con sus recientes fotografías, donde cibernautas no dudaron en expresarle su admiración. “Es que te amo”, “eres una hermosa”, “bendita seas mi amor”, “no puedes ser más hermosa” se lee.

Te puede interesar: Antes y después: Así lucía Cazzu en sus inicios como trapera

¿Cuánto cuesta el OnlyFans de Cazzu?

Cazzu obtiene una importante suma de dinero gracias a su cuenta de OnlyFans.

Además de su carrera como cantante, Cazzu se ha desarrollado como modelo de OnlyFans, donde se cree obtiene una importante suma de dinero.

Se cree que el costo de suscripción de Cazzu en OnlyFans es de $10 dólares al mes, la siguen más de 10.6 millones de personas y tiene 22 mil "Me Gusta" en su perfil.

Se estima que las ganancias que obtiene Cazzu en OnlyFans rondan los $21,000 dólares aproximadamente.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram