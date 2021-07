Christian Nodal cantará con Hiroshi de "Pequeños Gigantes"

Hace aproximadamente una década Hiroshi participó en el programa "Pequeños Gigantes" de Televisa y ahora ha regresado para cantar con Christian Nodal y así seguir cumpliendo sus sueños.

Hiroshi ya no es un niño, actualmente tiene 22 años de edad y aún continúa con una sed de éxito así que continúa en busca de sus sueños para triunfar en la música.

Luis Hiroshi Arikado Hernández nació el 11 de agosto de 1999 en la ciudad de Chihuahua, y desde temprana edad sintió un gusto por la música pues con apenas tres años de edad empezó a cantar. El joven formó parte de la primera temporada del program "Pequeños Gigantes" y formaba parte del escuadrón de las “megaestrellas” con apenas 11 años de edad.

Hiroshi de Pequeños Gigantes está de vuelta

Así ha cambiado Hiroshi en los últimos años

Si bien su equipo no ganó la competencia Hiroshi se convirtió en uno de los favoritos del público, su carisma y talento lograron conquistar, así que sus sueño de convertirse en una megaestrella aún continúa.

Con 22 años de edad Hiroshi de Pequeños Gigantes ahora se presenta como un artista totalmente renovado y llega con varios sencillos del género regional mexicano con los cuales busca triunfar. Una de sus nuevas canciones es “Ni en mil vidas” y con ella planea convertirse en todo un ídolo de la música mexicana tal como lo es actualmente Nodal.

"Me caracterizo porque este sueño lo he hecho solo, yo me he esforzado y pagado todo, estudio, músicos, video, todo lo he hecho con mi dinero, con mis ganas de salir adelante y eso es muy valioso".

Durante una entrevista el joven aseguró que está en busca del éxito, además aseguró que será telonero en algunos conciertos de Nodal, por lo que no será extraño ver a estos dos interpretes juntos.

¿Qué canciones ha escrito Christian Nodal?

Nodal ha escrito múltiples canciones

El cantante Christian Nodal también compositor pues ha destacado por escribir numerosas canciones, entre ellas: “Pa' Olvidarme de Ella”, “De los Besos Que Te Di”, "No Te Contaron Mal", "Adiós Amor", "Si te Falta Alguien", "Me Dejé Llevar", "Te Fallé", "Te Voy A Olvidar" y "Nada Nuevo" .

