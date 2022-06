Christian Nodal cancela concierto en Bolivia ¿Qué le ha pasado?

Christian Nodal es un famoso cantante que irrumpió en el panorama musical mexicano en 2017, pues parece que fue ayer, pero han pasado ya cinco años desde que el nombre de este cantautor sonorense empezó a sonar por todos lados.

Hoy en día nadie puede dudar de su popularidad y el enorme éxito comercial que acompaña a la mayoría de los temas que ofrece a su masiva fanaticada. Pero como suele suceder en esta industria, hubo muchas miradas que sospecharon del repentino éxito que alcanzó Nodal en aquella primera etapa de su hoy consolidada carrera.

Hay que destacar que poco se sabía de Nodal en aquel año más allá del contundente éxito cosechado gracias al sencillo Adiós Amor. En ese momento, Christian Nodal quería tener colaboraciones con artistas consagrados en el ámbito que le pudieran retribuir en una consolidación rápida.

Las colaboraciones de Christian Nodal

En aquel entonces el cantante buscó trabajar con Bronco, todo un ícono de la música grupera en México durante las décadas de los 80 y 90. Sin embargo, Lupe Esparza, cantante, compositor y líder del grupo, no se interesó en colaborar con la naciente estrella del regional mexicano.

Lo más polémico es que a cinco años de distancia, ha confesado que aquello fue un error: “Yo siempre he dicho que cuando sale un artista nuevo y se va a éxito, hace debut a despedida, porque no hay un escalonamiento, pero en este caso con Nodal me equivoqué”, confesó Esparza para Ventaneando.

En su vaticinio, él veía a un cantante con duración temporal, como lo que abundan en esta era. “Pensé que hasta ahí iba a llegar, pero lo hizo muy bien y fue cosechando grandes temas, interesantes. Yo a él le veo ese potencial, así que se cuide y que se quede: no solo por los escándalos. Es un muchacho muy joven que tiene mucho potencial y que está logrando bastante en cuestión de la música”.

Christian Nodal cancela concierto en Bolivia

Nodal cancela concierto en Bolivia

Recientemente el famoso cantante sonorense Christian Nodal, a través de sus redes sociales ha anunciado en un comunicado oficial, que su concierto queda cancelado definitivamente.

“La presentación prevista para el día de hoy domino 19 de junio, en el Estadio Rafael Mendoza de la ciudad de La Paz, del cantante Cristian Nodal con su TOUR FORAJIDO queda cancelada por INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

“Lamentamos comunicar este hecho que exime por completo de responsabilidad al artista y a la compañía que lo representa”.

Cabe destacar que hasta el momento el cantante Christian Nodal no ha dado mas detalles al respecto y sus fans lamentan que su presentación se haya cancelado tras meses de espera.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.