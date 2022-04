Christian Nodal calla a los haters tras críticas por su mudanza a EE.UU

Luego de la ola de críticas en su contra por anunciar su mudanza a Estados Unidos, Christian Nodal estalló contra los haters y afirmó que únicamente quiere disfrutar de lo que gana, pues viviendo en México no tiene privacidad, y muy a su estilo, envió un fuerte mensaje que aparentemente silenció a todos.

Para millones de personas, la actitud que ha tenido últimamente el cantante, es de una persona engreída, ya que ha estado “presumiendo” los carros, propiedades y restaurantes caros que puede pagar.

El verdadero motivo de su despedida de México es que para él es muy complicado radicar en nuestro país, ya que se le hace peligroso adquirir una casa o pasearse con los autos deportivos que tanto le gustan.

En una de las especulaciones en torno a esto, se dice que Nodal no supera a Beli y por eso se va, algo que también le causó molestia.

El intérprete de música regional mexicana de 23 años de edad, se pronunció en Twitter luego de ser duramente criticado por anunciar que se va de México, pero aclaró que no se trata por los lujos que quiere y no puede tener en México, sino por la inseguridad.

“Duré un ratote contándoles por qué me gusta EE.UU. y que probablemente me mude aquí y salen con sus mam*das de que me quedo por presumir lujos”.