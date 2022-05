Christian Nodal borra el último tatuaje de Belinda y así reacciona su ex suegra

Cibernautas aseguran que la madre de la actriz y cantante lanzó una nueva indirecta a su ex yerno.

Christian Nodal se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se diera a conocer que ha modificado el último tatuaje que se hizo en el cuerpo en honor a la relación sentimental que tuvo con Belinda. Sin embargo, todo parece indicar que su ex suegra ya está enterada de ello y su reacción dejó a más de uno con la boca abierta.

A través de sus historias de Instagram, el cantante de regional mexicano presumió que viajó hasta Costa Rica para dar un concierto en el Estadio Nacional de San José. No obstante, él aprovechó ese viaje para conocer a Catalina Araya, una niña de 10 años de edad que se ha hecho famosa por hacer increíbles tatuajes.

El joven cantante modificó el último tatuaje que se realizó en honor a su ahora ex prometida.

Tras dejar que ella plasmara un corazón verde en su mano derecha, el intérprete de ‘Adiós Amor’ procedió a modificar la palabra ‘Utopía’ que llevaba en la frente y que se había tatuado hace algunos meses en su honor a su hoy ex prometida. En su lugar quedó una gran flor, misma que no ha sido del agrado de sus fieles fanáticos.

Así reaccionó la ex suegra de Nodal

La mamá de la cantante presumió en sus historias de Instagram que un fan se tatuó el nombre de su hija.

A las pocas horas de que se diera a conocer que Nodal se había eliminado el último de los multiples tatuajes que se realizó en honor a Beli, la madre de la actriz y cantante compartió en sus historias de Instagram un breve fragmento de la conversación que tuvo con un fan, quien le presumió que se había tatuado el nombre de su hija en la pierna.

No obstante, el detalle que llamó la atención es que acompañó la fotografía del tatuaje del fan con una frase, misma que ha sido considerada por muchos cibernautas como una fuerte indirecta para su hoy ex yerno. “Parte de tu historia y corazón, ahora en tu piel”, escribió Belinda Schüll Moreno en Instagram, mensaje al que el cantante no ha reaccionado todavía.

¿Qué pasó entre Belinda y Christian Nodal?

La pareja consolidó su relación en un compromiso, mismo que el día de hoy ha quedado en el olvido.

La Verdad Noticias te dio a conocer en febrero pasado que Christian Nodal terminaba su romance con Belinda a escasos meses de llevarse a cabo su boda. Pese a que en un principio no se revelaron los motivos que los orillaron a tomar dicha decisión, diversos rumores aseguran que el truene ocurrió debido a que hubo infidelidades y excesos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales