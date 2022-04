Christian Nodal asegura que no se ha quitado ningún tatuaje ¿ni los de Belinda?

El cantante Christian Nodal disfruta de los tatuajes, tanto así que tiene varios de ellos en su cuerpo y rostro, pero recientemente hizo una revelación que sorprendió a sus fans, pues señaló que nunca se ha quitado algún tatuaje, al parecer ni los de su ex prometida Belinda.

La revelación del cantante se dio durante su paso por la alfombra roja de los premios Latin AMAs, donde fue entrevistado por las presentadoras Myrka Dellano y Giselle Blondet, quienes le preguntaron qué tatuaje le ha dolido más.

Ante la pregunta el cantante respondió: “El que más me ha dolido es el que le hice a Adamari, ella anda estrenando tatuaje… ¿por qué me ha dolido?, porque tenía mucho miedo de lastimarla, de hacer algo mal” indicó. dicha revelación se da luego que sorprendieron juntos a Nodal y Adamari López, al parecer en un estudio de tatuajes.

Christian Nodal no se ha quitado ningún tatuaje, pero sí los ha cubierto

El cantante tenía un tatuaje con el nombre de Beli

Pero la entrevista no terminó ahí, pues Mirka le preguntó al intérprete de “Botella tras botella” si le había dolido quitarse algunos de sus tatuajes, a lo que Nodal de inmediato respondió entre risas: “No, no me he quitado ninguno”.

Las palabras de Nodal causaron gran confusión, pues se sabe qué se realizó varios tatuajes de Belinda, con los cuales ya no ha sido visto tras su ruptura amorosa. Ante esto Dellano le preguntó si se los tapaba, pero el cantante solo sonrió.

Y en efecto todo parece indicar que en realidad Nodal no se ha sometido a ningún tratamiento para quitarse los tatuajes (láser por ejemplo) sino que se ha cubierto algunos con otros tatuajes.

¿Cuánto duró Belinda con Nodal?

La pareja terminó con su compromiso

La relación de Belinda y el cantante Christian Nodal duró alrededor de año y medio. La pareja empezó su romance a finales del 2020 y en mayo del 2021 ya estaban comprometidos. Habían anunciado que se casarían este 2022, pero luego de varios días de polémicas y rumores la pareja finalmente anunció el final de su relación.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!