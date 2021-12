Christian Nodal asegura que Belinda estará en su testamento

Belinda será incluida en el testamento de Nodal

La relación de Cristian Nodal y Belinda es una de las más mediáticas del espectáculo y ante las recomendaciones al cantante de casarse por bienes separados, confesó que piensa incluirla en su testamento.

A pesar de los rumores sobre posibles conflictos en la relación, todo indica que el cantante Christian Nodal continúan con los planes de matrimonio.

Christian Nodal y Belinda

Christian Nodal responde ante recomendaciones de casarse por bienes separados

Recientemente el cantante fue captado a la salida de una presentación y fue cuestionado sobre las recientes recomendaciones de Andrea Legarreta quien le pide casarse por bienes separados.

El cantante de música regional se refirió a su novia como 'su mujer' y confesó que ha pensado incluirla en su testamento.

“Todavía no tengo un testamento porque todavía no tengo un hijo o a alguien más. Todavía no tengo esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer ya cuando considere que estoy en una etapa más grande y que mi carrera está más concluida”.

“Claro que lo voy a hacer... Claro, pues si es mi esposa y la mamá de mis hijos, pues claro que sí (la pondría en el testamento)”, expresó.

¿Cuándo se casan Belinda y Nodal?

La pareja aún no tiene fecha para su boda.

El cantante Christian Nodal señaló que aún no tienen una fecha definida para la boda con la cantante y actriz Belinda, ya que por ahora se encuentran disfrutando de esta etapa juntos.

Ante las recomendaciones que le han hecho a la pareja de casarse por bienes separados, expresó que eso es decisión de cada pareja:

"Yo opino que cada quien se tiene que encargar de su vida, con todo respeto lo digo. Yo jamás me atrevería a opinar de alguien sin conocer a esa persona”.

“No conozco a esa persona, pero le mando mucho amor, muchas bendiciones y mucha buena vibra", detalló refiriéndose a Andrea Legarreta.

Sobre la llegada de un bebé, señaló: "Los planes de Dios son perfectos, nosotros vamos en el camino que Dios no está guiando y de momento es todo lo que hay", detalló.

Christian Nodal y Belinda son una de las parejas más seguidas por los medios y los fanáticos que esperan que la boda sea pronto.

