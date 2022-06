Christian Nodal arremete contra J Balvin en nueva y polémica canción

La rivalidad comenzó cuando el reggaetonero se burló del nuevo look del ex prometido de Belinda.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que J Balvin se burló del nuevo look de Christian Nodal, lo cual no fue del agrado del cantante de regional mexicano, quien no duda en arremeter en su contra al llamarlo “sin talento” y que él sí puede cantar en vivo.

De manera inmediata, el reggaetonero aseguró que estaba bromeando, pero el detalle que llamó la atención es que estaba usando un filtro con el nombre de Belinda, esto en referencia a su mediática y polémica ruptura. Ante dicha situación, el intérprete de ‘Adiós Amor’ dijo estar harto de que se burlen de él, motivo por el cual decidió responderle con una canción.

La publicación de J Balvin desató la furia de Christian Nodal y se le fue con todo.



“Yo no soy nada bueno para hablar, por eso mismo voy a la cabina para grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche o mañana temprano para este compa que no ha aprendido… Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria”, declaró Nodal para después asegurar que su canción será mejor que la que la sesión de Bizarrap con Residente.

Arremete contra J Balvin en 'Girasol'

Tal y como lo prometió, el joven originario de Caborca, Sonora estrenó una nueva canción en las plataformas digitales, la cual lleva por título “” y que cuenta con varios versos dedicados a J Balvin, mismos que han causado gran furor entre todos los usuarios de las redes sociales.

Desde criticar los nombres de sus discos y tacharlo de hipócrita hasta reclamarle por el hecho de burlarse de él en Instagram, Nodal se fue contra el reggaetonero en poco más de 5 minutos. Compartida a altas horas de la madrugada de este sábado 4 de junio, la nueva y polémica canción del cantante comienza a dividir opiniones entre los cibernautas.

¿Qué pasa con Christian Nodal?

El cantante de regional mexicano no ha dejado de estar inmerso en la polémica desde que terminó su compromiso con Belinda.

Christian Nodal no ha dejado de ser protagonista de polémicas desde que anunció su mediática ruptura con Belinda y la realización de controversiales tatuajes. Pese a ello, el cantante ha dicho que por ahora desea enfocarse por completo a seguir haciendo música y para prueba de ello tenemos su tan esperado EP ‘Forajido’.

Fotografías: Redes Sociales