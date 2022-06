Christian Nodal arremete contra J Balvin: "Yo sí tengo talento"

Christian Nodal asegura que no hay comparación con su talento y el de J Balvin

Se origina otra pelea entre famosos, ahora los protagonistas son Christian Nodal y J Balvin y es que al cantante de regional mexicano no le agradó que el reguetonero se burlará de las comparaciones por su nuevo look y le afirma que no existe comparación, pues el “Sí tiene talento” y aprovecha para recordarle la canción de Residente, donde fue fuertemente criticado.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que tras darse a conocer el nuevo look de Christian Nodal, se originaron comparaciones con J Balvin, ya que los cibernautas aseguran que eran parecidos.

Ante esto, fue el reguetonero quien reforzó la información con una publicación por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó dos fotografías en la que aparece cada uno y pidió que mencionarán las diferencias.

Christian Nodal y J Balvin se pelean en redes

Christian Nodal manda un contundente mensaje a J Balvin

La publicación del reguetonero J Balvin no fue del agrado de Christian Nodal, pues pocas horas después, utilizó su cuenta de Instagram, para mandar un contundente mensaje al colombiano:

“Que yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea y cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tu y la mía la subió la prensa”, señaló el intérprete haciendo referencia a sus diferencias.

Sin embargo esta no fue la única publicación de Nodal, ya que posteriormente compartió un video, donde se le escucha cantar el tema “Esto lo hago pa divertirme”, canción que Residente le dedicó a J Balvin, producto de los pleitos que han protagonizado.

¿Qué se hizo Christian Nodal?

Christian Nodal sorprendió con nuevo look.

Hace unos días el cantante mexicano Christian Nodal sorprendió al mostrar un nuevo look, con una cabellera rubia y nuevos tatuajes en el rostro.

Inmediatamente surgieron memes, comparándolo con el estilo urbano de J Balvin, sin embargo el mexicano no se había pronunciado al respecto.

En la última publicación que Christian Nodal hizo, escribió “Lo siento, yo también amanecí bromista” sin embargo los fanáticos de J Balvin no lo tomaron como broma.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.