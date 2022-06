Christian Nodal al borde del llanto en pleno concierto: "No soy un buen ejemplo".

Christian Nodal da de qué hablar nuevamente y esta ocasión fue por externar sus sentimientos con el público. Y es que desde que el compositor terminó su relación con Belinda, se ha vuelto tendencia en redes sociales por motivos diversos.

Entre sus frecuentes y extravagantes cambios de imagen, sus nuevos tatuajes en el rostro, las mujeres con las que ha sido captado en varias ocasiones y hasta la “tiradera” que le dedicó a J Balvin en una canción, el nacido en Caborca, Sonora, ha dado mucho de qué hablar.

La noche del sábado el intérprete de “Botella tras botella” llegó a tierras colombianas con su Forajido Tour, donde su recital pasó de ser una ocasión de festejo a una noche emotiva en la que el intérprete de 23 años abrió su corazón en pleno escenario.

Christian Nodal rompe en llanto durante concierto

El cantante Christian Nodal se dirigió a sus fanáticos para narrar cómo se encuentra emocionalmente. Primero agradeció al público asistente al concierto realizado en Montería, Córdoba, por el recibimiento que le dieron, aunque confesó que previo a salir al escenario tenía miedo de que los colombianos estuvieran enojados con él.

Lo anterior por “las cosas que se llegan a decir en los medios”, incluso mencionó que la prensa “no lo quiere”. “A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música”, dijo al borde del llanto.

Christian Nodal reconoce no ser "un buen ejemplo"

La Verdad Noticias informa que, el intérprete de la canción “Girasol” reconoció que no se considera un ejemplo para nadie, ya que así como toda la gente comete errores, no obstante él está expuesto todo el tiempo como figura pública.

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, añadió ya con lágrimas en el rostro.

