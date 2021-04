Christian Nodal ¿Por qué “Botella tras Botella” enloqueció a sus fans?

Christian Nodal estrenó el día de ayer el tema “Botella tras Botella”, mismo con el que debutó como número uno de las tendencias y el video alcanzó los más de 4 millones de reproducciones al poco tiempo de haber sido estrenado.

Hay que destacar que “Botella tras Botella”, cuenta con la colaboración del rapero mexicano Gera Mx y a pocas horas de que se diera a conocer, el video oficial alcanzó más de 4 millones de vistas y 890 mil 949 me gusta en Youtube.

“Botella tras botella ando tomando pa’ olvidarme de ella, de ella, de ella nomás hablo en todas mis pedas”.

Eso es lo que dice el novio de Belinda en una parte de la canción; además de que continua cantando: A mis compas bien hartos traigo ya, me dicen güey ya la tienes que superar, pero yo no puedo, pa’ ser sinceros yo ni quiero, mejor su recuerdo me lo bebo, los tragos me saben mejor así.

Christian Nodal la está rompiendo con su nueva canción

En cuanto al video oficial puede observarse una serie de videos en blanco y negro donde el interprete de Probablemente y Gera Mx están con algunos amigos de fiesta y cantan sobre una mujer que recuerda en sus reuniones a pesar de que ya no están juntos.

Según Bandamax, medio especializado en música regional, esta colaboración se perfila para ser uno de los grandes éxitos que este artista esperaría este año y, aunque actualmente su posicionamiento en el género banda, ranchero y regional es innegable.

Cabe destacar que al cantante Christian Nodal de 22 años no le gustaban dichos géneros de niño, pues se sentía ajeno a ellos y mostraba una mayor afinidad con el rock, pero actualmente todo cambió.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.