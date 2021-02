Christian Nodal: Enfermedad PELIGROSA podría atentar con la vida de SU MADRE

La madre del cantante Christian Nodal está causando polémica, pues aseguran que tras haber superado el Covid-19 y decirle adiós a su larga cabellera, podría revelar una terrible enfermedad que padece.

Hay que destacar que no hace mucho la guapa y joven madre de Christian Nodal deslumbró a propios y extraños con un nuevo look, dejando de lado su larga cabellera por lo que se dedujo que el drástico cambio se debería a los estragos causados por el Covid-19.

Pero recientemente ha estado sorprendiendo una nueva versión que circula a través de las redes sociales, pues en la cuenta Instagram @chicapicosa2 se compartió una captura de pantalla de un mensaje privado que ha dejado en shock a muchos.

¿Mamá de Nodal padece cáncer?

Resulta que en los mensajes aseguraban que el radical cambio de aspecto en Cristy Nodal se debía un problema de salud más fuerte que padece y que hasta el momento han mantenido en silencio, así lo expresaba:

“No es Covid lo que la dejó a ella sin pelo. Ella está pasando por la enfermedad de cáncer. Qué triste que la gente hable y critique sin saber"

Si recordamos, semanas atrás la suegra de Belinda compartió un mensaje en sus historias de Instagram, donde decía sentirse afligida por lo mal que hacen las personas que juzgan a los demás por su aspecto (refiriéndose a su cambio de look).

“Es triste ver cuánta gente juzga por juzgar”.

La mamá de Nodal prosiguió: He recibido críticas buenas, malas y hasta homofóbicas. Porque suponen que es un cambio de 'look' lo mío es una lucha donde agradezco a Dios me de la fuerza para seguir luchando.

“Tal vez llegue a quedar sin un solo cabello, tal vez no”.

Para finalizar Cristy Nodal dijo: Pero mi felicidad no depende de ello. Los seres humanos somos algo más que un corte de cabello.

Inicia vacunación de adultos mayores contra COVID-19 en México. Síguenos en Google News para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!