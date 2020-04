Destrozan a Christian Nodal en redes por criticar canciones de Grupo Firme

Christian Nodal se encuentra protagonizando una nueva polémica en las redes sociales luego de que diera a conocer ante sus seguidores de Instagram que no realizaría una colaboración musical con el Grupo Firme debido a que sus canciones no son de su agrado.

El escándalo comenzó cuando el joven cantante le pidió a sus fans que le hicieran algunas preguntas en sus historias de Instagram y una de ellas fue sobre la probabilidad de que él y los integrantes de Grupo Firme colaboren juntos en una canción, a lo que el respondió de manera tajante que había “un cero por ciento de posibilidades”.

La respuesta causó gran asombros entre los seguidores de Christian Nodal, quienes no dudaron en preguntarle si tenía algún resentimiento con Eduin Caz, quien es líder de la agrupación mexicana pero el cantante contestó que no lo conoce y aseguró que no puede hacer un dueto con ellos porque no les gusta su música.

Christian Nodal DESPRECIA a Grupo Firme y recibe críticas en redes.

Christian Nodal le pide disculpas a Grupo Firme

Estas declaraciones llegaron a oídos de Eduin Caz, quien a través de sus redes sociales quiso enviarle un mensaje al intérprete de “Adiós Amor”, de quien aseguró sentirse decepcionado por el hecho de que él asegurara que no habría colaboración entre ellos solo porque no le gustan sus canciones de Grupo Firme.

Las redes sociales no tardaron en atacar a Christian Nodal, pues usuarios aseguraron que al joven cantante ya se le había subido la fama y que no era correcto que despreciara a sus colegas musicales, también le criticaron que se haya expresado de una mala manera sobre ellos.

Te puede interesar: Christian Nodal vetado de Televisa ¿por irse a ‘La Voz México’ de TV Azteca?

Christian Nodal DESPRECIA a Grupo Firme y recibe críticas en redes.

Christian Nodal decidió parar las críticas que ha recibido desde que emitió sus polémicas declaraciones sobre Grupo Firme y su gusto por sus canciones con un pequeño vídeo donde aclara que el no tiene ninguna rivalidad con los integrantes, a quienes le pidió una disculpa por si se sintieron ofendidos con sus palabras.

Fotografías: Instagram