Christian Nodal ¿Con qué canción conquistó a Belinda? Foto: show.news

Como sabes la ruptura de Belinda y Christian Nodal dejó destrozados a todos sus fans, y aunque ninguno de los dos ha dado una declaración clara, lo que es cierto es que en su momento eran los más enamorados, por ello, ahora se recuerda aquella famosa canción que él mismo le compuso para robarse su corazón, ¡conócela!

En La Verdad Noticias te revelamos que los Nodeli rompieron de forma oficial a unos días del Día de San Valentín, de ahí que dicho anuncio impactó a todo el medio del espectáculo.

Anteriormente te contamos que se cree que él está fingiendo que ya superó a Belinda; sin embargo, ahora compartimos la letra de la famosa melodía con la que se robó el amor de la intérprete de “Bella traición”.

Canción que Christian Nodal le compuso a Belinda

Nodal y Beli. Foto: random.news

Fue para la revista TVNotas que la cantante dio a conocer que en agosto del 2020 Nodal le mandó una melodía que le había compuesto, y que desde ese momento el amor comenzó a brotar entre ambos, estas fueron sus palabras:

“Christian me respondió que la canción era para mí, que yo había sido su inspiración y su musa para poder componer ese bello tema, el cual sólo he escuchado yo.”

Es importante destacar que esta canción no salió de forma oficial, de ahí que se desconoce su título, y lo poco que se sabe de ella fue dada a conocer por el mismo Christian, quien en su momento compartió parte de ella, a continuación, te compartimos parte de la letra dada a conocer:

Óyeme bien porque yo no soy de estas cosas, el amor me dio más espinas que rosas y aún con todo eso quisiera serte honesto, contigo se me quita el escudo que llevo puesto, te metes de repente en todos mis sentimientos, te robas mis miradas…Quiero que seas tú por mi voluntad.

¿Por qué terminaron Nodal y Belinda?

Nodal y Belinda. Foto: elquintanaroo.mx

No hay ninguna declaración oficial, muchos aseguran que fue por qué ella solo lo quería por dinero y otros aseguran que el cantante le fue infiel con su ex novia, María Fernanda.

Conoce más sobre este tema leyendo Fans de Christian Nodal le están buscando novia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de laopinion.com