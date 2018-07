Christian Martinoli firmaría con Televisa para narrar los partidos

Una de las apuestas más esperada para Tv Azteca, era la cobertura especial del mundial de Rusia 2018, pero no todo es miel sobre hojuelas, pues todo parece indicar que la apuesta a esta cobertura no fue redituable para la televisora, y ahora están viendo la posibilidad de ya no transmitir los mundiales, por lo que sus narradores podrían firmar con otras televisoras para transmitir los partidos, tal es el caso de Christian Martinoli, quien se rumora que podría estar en los planes de televisa.

El director de Tv Azteca Benjamín Salinas advirtió que el negocio de futbol es cada vez más caro, de hecho, por eso estarían pensando en abandonar esa área y hasta dejar de transmitir los partidos de futbol.

Benjamín Salinas CEO de Tv Azteca

Todo parece indicar que Televisa busca a Christian Martinoli para sumarse a las filas de la televisora de San Ángel.

Christian Martinoli podría salir de Tv Azteca

Se dice, que la empresa de San Ángel le bajó el cielo y las estrellas con tal de que diga que sí; además de que con esto buscan que no vaya a Imagen ni cadenas deportivas.