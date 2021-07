El actor e influencer Christian Estrada causó preocupación entre sus fanáticos al sufrir un percance durante una de las últimas emisiones de Guerreros 2021, el exitoso reality show de competencia deportiva de Televisa, y que surge a causa de las secuelas que le dejó su contagio de coronavirus COVID-19.

Motivado por su regreso a la competencia, la también pareja de la actriz e influencer Ferka Quiroz participó en una prueba de resistencia física. Sin embargo y tras haber transcurrido algunos minutos, él solicitó la asistencia médica, esto debido a que sintió un fuerte mareo, el cual llegó acompañado de un cansancio que no le permitía estar de pie.

De manera inmediata recibió apoyo de los paramédicos, quienes lo acostaron para poder revisarlo. Antes de ser enviado al hospital para tratar la insuficiencia respiratoria que padecía, el modelo dio un mensaje para crear conciencia entre el público televidente.

“Para todos ustedes, lo que están pasando lo mismo que yo, no es un juego. Sí afecta, sí me afectó a mí”, declaró Christian Estrada ante las cámaras de Guerreros 2021.

Posteriormente, la producción del programa reveló que el participante se encontraba estable, información que él mismo confirmó durante una transmisión realizada en su cuenta oficial de Instagram: “Al aire me sentí muy mareado con esto del COVID. Me quise ir con todo y se me fue el aire, me hizo falta oxígeno, pero gracias a Dios estoy bien”.

Guerreros 2021, víctimas del COVID-19

Por los numerosos contagios de COVID-19, el reality show deportivo de Televisa tuvo que parar sus grabaciones.

La Verdad Noticias te dio a conocer hace unas semanas que el 90% del elenco de Guerreros 2021 se había contagiado de COVID-19, motivo por el cual se vieron obligados a suspender las grabaciones del programa durante una semana y media. Al respecto de la situación, la productora Rosa María Noguerón pidió al público empatía por los afectados.

"En estos momentos es cuando buscamos la empatía de las personas, esta es una enfermedad que te puede costar la vida, lo menos que esperamos es que alguien se atreva a juzgar o a desearle el mal o incluso la muerte”, declaró la productora de Guerreros 2021 en entrevista para el programa de radio Fórmula Espectacular.

Fotografías: Redes Sociales