Christian Estrada reaparece, tras obtener su libertad y manda contundente mensaje

Christian Estrada reaparece en redes tras lograr su liberación.

Christian Estrada rompió el silencio luego de que un juez ordenó su liberación, al no encontrar pruebas suficientes por el presunto delito de sustracción de menores y violencia familiar y mediante sus redes sociales mostró que se encuentra libre de los cargos.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que el pasado sábado, la actriz Ferka denunció pública y legalmente a Christian Estrada, esto por haberse llevado sin permiso al hijo que comparten.

Al respecto, el modelo fue detenido y trasladado al Reclusorio Norte, donde permaneció hasta el día de ayer, cuando un juez calificó de arbitraria su detención y le otorgó su libertad.

Christian Estrada asegura que está libre de delito

Christian Estrada se pronuncia al quedar en libertad.

Por medio de su cuenta de Instagram, el modelo Christian Estrada publicó un comunicado, en donde mostró el dictamen del juez que le otorgó su libertad, dejando en claro que está libre de los cargos de sustracción de menores y violencia familiar:

“Les digo, No se me involucro en ningún proceso, ni se me atribuyo ningún daño a algún tercero, porque no lo hay, ni lo ha habido” escribió.

De igual forma, sorprendió al ofrecerle disculpas a su exnovia Ferka; sin embargo, dejó en claro que seguirá “luchando” para poder convivir con su hijo, dejando en claro que es un derecho.

“Mi único objetivo es y seguirá siendo la sana convivencia con mi menor hijo, basada en el respeto, el derecho y obligaciones de las partes, no guardo rencor ni me reservo acciones fuera de la ley para nadie”, dijo.

Te puede interesar: ¿Quién es Christian Estrada?, la pareja de Ferka que se "robó" a su hijo

Ferka y su bebé

Ferka se mostró preocupada tras liberación de Christian Estrada.

Hasta el momento, la actriz Ferka no se ha pronunciado sobre el comunicado de Christian Estrada; sin embargo, al conocer que el padre de su hijo quedaría en libertad, se mostró asustada.

Ferka declaró que hacía responsable a Christian Estrada de cualquier daño que pudiera sufrir, pues aseguró que su integridad estaba en riesgo.

De igual forma, Ferka dejó en claro que busca obtener la custodia total de su hijo y aseguró que Christian Estrada tiene prohibidas las visitas al menor.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram