Christian Estrada quedó libre

Christian Estrada quien fue encarcelado tras ser denunciado por su ex pareja Ferka al llevarse a su pequeño hijo sin el consentimiento de su madre y con lujo de violencia, consiguió su libertad.

Tras una audiencia realizada en el Reclusorio Norte, el juez determinó no vincularlo a proceso debido a que el ministerio público no pudo comprobar la flagrancia del delito (que no fue sorprendido cuando se cometió el delito).

La actriz salió molesta de los juzgados y compartió su opinión sobre el fallido caso.

“Un proceso complicado, largo, no hubo detención vamos a seguir con la investigación porque no se cumplió la flagrancia, y yo la verdad estoy enojada y sentida con la justicia más allá de la detención y de los actos que hicieron” afirmó

Explicó la razón por la cual no se siente segura tras la liberación del modelo.

“No saben el pavor que tengo de salir al calle, pavor, el sabe donde vivo, sabe dónde está mi hijo, a qué escuela va, quiénes son mis papás y que lo dejen suelto”, finalizó.

Se espera que Christian Estrada abandone la cárcel en las próximas horas tras realizar los trámites necesarios.