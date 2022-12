Christian Estrada lamenta ser criticado por querer ver a su hijo

El escándalo entre la ex pareja continúa y parece que no acabará pronto.

Hace un par de semanas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Ferka recurría a sus redes sociales para denunciar que Christian Estrada le había puesto una trampa para robarle a su hijo tras pactar una cita en un famoso centro comercial de la Ciudad de México.

Tal y como te mencionamos anteriormente, la actriz e influencer fue interceptada por un presunto fan, quien se acercó para pedirle que se tomen una foto juntos. Ese momento fue aprovechado por su ex pareja para llevarse a su hijo y dejarla con una fuerte crisis nerviosa.

Afortunadamente, Ferka pudo recuperar a su hijo y posteriormente procedió a interponer una denuncia por el delito de sustracción de menores, lo cual provocó que estuviera detenido un par de horas. Más tarde, él fue liberado y optó por disculparse vía redes sociales pero sin razón alguna borró sus disculpas.

Christian Estrada lanza nuevo comunicado

El actor y modelo lamenta los ataques que recibe en redes sociales.

Tras varios días de silencio, Christian Estrada emitió un comunicado vía redes sociales, en el cual lamenta haber sido atacado y juzgado por el público y medios de comunicación antes de que se aclare su situación legal. Asimismo, exige su derecho de poder ver a Leonel, asegurando que ha cumplido con todas sus obligaciones como padre.

Finalmente, el ganador de la tercera temporada de Inseparables agradeció todo el apoyo que ha recibido: “Agradezco el apoyo que he recibido en estos días de la gente que me quiere, de mi familia, de los que han creído en mí porque me conocen más allá de lo que la gente dice de mí, y sobre todo a Dios porque en todo momento ha estado conmigo”.

¿Quiénes son Christian Estrada y Ferka?

La pareja saltó a la fama por presumir su historia de amor en la televisión.

Christian Estrada y Ferka cobraron relevancia dentro del mundo del espectáculo mexicano por sostener un romance, el cual inició en 2020 cuando ambos coincidieron en el reality show ‘Guerreros’ de Televisa. Del fruto de su relación surgió el pequeño Leonel, quien hoy en día es tema de disputa para la pareja.

