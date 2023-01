Christian Chávez revela la verdad de por qué Poncho Herrera no volverá a RBD

El reencuentro de RBD ya está confirmado, aunque desde que se anunció el mismo una duda ha carcomido a los fans de la agrupación, quienes se preguntan ¿Qué ha pasado con Poncho Herrera? y al parecer es ahora Christian Chávez quien ha respondido a la duda de los fans con sus declaraciones.

Y es que desde que se anunció el reencuentro del grupo se ha hablado de que Poncho tiene mala relación con todos, y aunque esto ha sido desmentido en varias ocasiones, los usuarios de internet no quitan el dedo del renglón, y creen que la actitud de Herrera pudo haber interferido para que no se de el reencuentro con todos los miembros de RBD.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, esta no es la única polémica que ha enfrentado la agrupación de pop mexicano, sin embargo Christian Chávez ha querido poner punto final a la polémica con Poncho Herrera.

La razón por la que Poncho Herrera no regresará a RBD

Entre las muchas cosas que se dicen es que Poncho Herrera pidió una cifra millonaria para regresar con la banda, cosa que tanto RBD como el mismo actor mexicano de 39 años han negado y aunque también se han apuntado a compromisos laborales, parece ser que Christian Chávez, quien diera vida a Giovanni en la telenovela ha revelado la verdadera razón.

En entrevistas para medios el protagonista de Clase 406 dio unas declaraciones que dieron mucho de qué hablar, cuando le preguntaron por el tema, pues además de confesar que las agendas tuvieron que cuadrar en todas partes para que esto sucediera también confesó la verdadera razón por la que Poncho no estará en RBD.

“Creo que nosotros entendimos perfectamente que, si a una persona no le gusta bailar y cantar, no es lo que le gusta, pues ¿para qué lo hace?, claro, es totalmente respeto”, explicó.

Y no es un secreto para nadie pues Poncho Herrera ha confesado en diferentes espacios que su época en Rebelde no la disfruto, pesea a que tuvo mucho éxito, el cantar y bailar no es algo que le apasione, e incluso admitió que no sabe cantar, por lo que esto dejaría en claro que la decisión fue meramente personal.

¿Cómo comprar boletos para el Soy Rebelde World Tour?

La agrupación ya ha lanzado la lista de sedes alrededor del mundo en la que se estarán presentadno por lo que muchos de los fans se sienten ansiosos de ya tener a la mano su boleto, sin embargo para adquirirlos se podrán hacer a través de TicketMaster o en las preventas que comenzarán en las siguientes fechas:

Preventa Spotify: 26 de enero - 12:00 PM

Preventa Citibanamex: 26 de enero - 2:00 PM

Venta General: 27 de enero - 2:00 PM

