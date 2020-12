Christian Chávez manda FUERTE mensaje a quien lo acusa de contagiar VIH/Foto: el Mañana de Nuevo Laredo

Christian Chávez, estrella de la serie “La Casa de las Flores” y “Rebelde”, fue acusado recientemente de ser portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de haber contagiado a un hombre escort.

Como te relatamos en La Verdad Noticias, el supuesto afectado que se hace llamar “Josh” declaró en una entrevista con la revista TVNotas, que el ex RBD era uno de sus clientes y que se conocieron en 2016 donde tuvieron su encuentro sexual.

“En octubre de ese año (2016), él me escribió por la app y me dijo que le mandara fotos de mi ‘miembro’, cuando se las mandé me pidió que fuera a su casa. En Grindr, Christian se hacía llamar ‘Antuan’, se describía como ‘versátil’, pero en las fotos tapaba su cara”, reveló Josh.

Hace unos años te contamos que #ChristianChávez pagaba por tener encuentros privados con hombres a quienes contactaba en apps. Hoy en día, 'Josh' nos reveló que el ex #RBD lo contagió de #VIH y busca mandarlo a prisión... #MartesDeTVNotas.https://t.co/HgT4PVLUg0 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) December 8, 2020

El trabajador sexual asegura que durante su cita con Chávez, el artista estaba bajo los efectos de las drogas y ambos consumieron dichas sustancias. Sin embargo, en el encuentro sexual, Christian supuestamente le pidió a Josh que se quitara el condón, y le ofreció 500 pesos “extra” por ello.

“Me convenció de quitarme el condón. Le pregunté si estaba ‘limpio’, si no tenía VIH o alguna ETS, pero se ofendió y me respondió que no había nada de qué preocuparme. Me ofreció 500 pesos extra por hacerlo así, y acepté”, afirmó el escort.

Christian Chávez responde a las acusaciones en su contra

El cantante y actor mexicano no se quedó callado y decidió enviar un fuerte mensaje al hombre que presuntamente lo está demandando por infectarlo de VIH. En una publicación en sus Historias de Instagram, Christian Chávez de 37 años compartió una imagen que decía: “Uno no puede ir por la vida aclarando rumores y chismes. Que piensen lo que les dé su chingad* gana y ya”.

Christian envió una indirecta en sus redes sociales, ante la supuesta demanda que están haciendo en su contra/Foto: Instagram

Te recomendamos leer: ¡Pleitazo! Christian Chávez es ACUSADO de maltrato por su propio novio

Además, publicó una foto de él mismo donde escribió: “Si hablan mal de ti , significa que vas bien”. El artista ha recibido mucho apoyo por parte de sus fieles seguidores y esperan que pronto se aclare toda esta polémica. ¿Crees que sólo están difamando a Christian Chávez?

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.