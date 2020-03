Christian Chávez explica por qué se reunió con sus ex compañeros de RBD/Foto: Us Hola

Durante su presentación en los Spotify Awards 2020, el actor y cantante Christian Chávez estuvo como invitado especial. En el evento, el intérprete le explicó a la prensa el motivo por el cual se reunió con sus ex compañeros de la agrupación RBD el pasado mes de diciembre. ¿Habrá regreso musical?

Christian Chávez de 36 años finalmente confesó que no habrá un regreso de la banda RBD. el actor de “Despertar contigo”, aclaró que la reunión que tuvo con los ex integrantes del grupo en las pasadas fiestas navideñas, es algo que ellos hacían constantemente cuando eran más jóvenes.

"No se está planeando ningún reencuentro ni nada por el estilo que la gente por ahí estaba hablando…”

“Es simplemente un cariño de amigos y eso va a existir por siempre”, aseguró Christian Chávez al canal E! Entertainment.

De acuerdo con Christian Chávez, esa reunión fue muy emotiva para todos los ex RBD. Ya que después de haber compartido tanto tiempo juntos durante la telenovela y el éxito de la banda, ya habían pasado 12 años desde la última vez que se juntaron todos. Puesto que cada quien tenía su apretada agenda y se reunían por separado, pero no los seis al mismo tiempo.

RBD aún mantiene el cariño

El actor que próximamente lo veremos en la tercera temporada de la serie de Netflix, “La Casa de Las Flores”, también afirmó que todos los ex RBD siguen manteniendo un gran cariño y amistad.

“El darte cuenta que no pasaron los años. Nos vimos todos. Era como si acabáramos de dejar de ver un día antes”, confesó Christian Chávez.

También te puede interesar: RBD: Las trágicas historias detrás de cuatro de sus integrantes ¡IMPACTANTE!

Recordemos que hace varios meses se rumoró que existía un conflicto entre Dulce María y sus ex compañeros, Anahí, Maite Perroni, Poncho Herrera, Christopher Uckermann e incluso el mismo Christian Chávez; sin embargo, el actor y cantante dejó en claro que aún mantienen una gran amistad entre los ex RBD, pero por los compromisos de cada uno, no puede haber un regreso musical.