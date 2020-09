Christian Chávez ex RBD habla de la demanda por supuestamente golpear a su novio

Christian Chávez ex RBD, se encuentra enfrentado una demanda por parte de su ex pareja, Maico Kemper, por presuntamente haberlo golpeado fuertemente en la cabeza hasta rompérsela, aparentemente todo fue una mentira que dejó al cantante y actor en el ojo del huracán.

El exnovio no presentó las pruebas de la supuesta agresión y de pasó se fue de México, y sus abogados no responden. El famoso ex integrante de RBD aseguró a las cámaras del programa Ventaneando que a él lo llamaron para preguntarle donde estaba Maico.

”Me hablaron de la Fiscalía para preguntarme si sabía dónde estaba esta persona. Es triste ver que vienen extranjeros (a México) y hacen lo que sea y me da tristeza que en mi propio país hagan todo este desmadre y ni siquiera hagan algo mi favor”, relató a la emisión de espectáculos.

Pero, pese a que su última pareja ya no se encuentre en México y viva en Holanda, el protagonista de la telenovela Rebelde, deberá esperar un año para que el caso se cierre totalmente.

“Todo lo que dijeron sus abogados, no tuvieron pruebas. Yo no hice nada en contra de él, ni dije nada de él. Es muy injusto que las autoridades no me apoyen, porque me injuriaron”, dijo.

El famoso confesó no sentir odio por su exnovio: “Solito tendrá que pagar, cuando tenga que pagar. Yo le deseo todo lo mejor, espero que le vaya bien donde quiera que esté, yo no guardo rencores. Cuando eres bueno y no has hecho nada, no tienes nada que temer”, señaló.