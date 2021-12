Christian Chávez es criticado por ser portavoz de la lucha contra el VIH

El pasado 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA, motivo por el cual Christian Chávez decidió compartir un poderoso mensaje en su cuenta de Instagram. Sin embargo, dicha publicación provocó que recibiera un sinfín de críticas, a las cuales se le sumaron las de los conductores del programa Chisme No Like.

De acuerdo a la publicación del actor y cantante mexicano, él se siente con la necesidad de hablar sobre el tema desde que hizo pública su homosexualidad. Asimismo, pidió a sus seguidores y al público en general a informarse y cuidarse pero sobre todo a no discriminar.

El ex RBD compartió un poderoso mensaje por motivo del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA en Instagram.

“Desde que decidí hablar sobre mi sexualidad, este tema se volvió de suma importancia por el impacto que genera en mi comunidad. Gracias a @cristinasaraleguitv y @ahf_mexico conocí la necesidad de informar y de hablar sobre el tema que aún es necesario en el presente”, escribió el ex RBD junto a la serie de fotografías que compartió en Instagram.

Chisme No Like lanza duras críticas en su contra

La publicación del ex RBD, quien recientemente reveló que fue obligado a salir del closet por un chantaje, causó la indignación de los conductores del programa Chisme No Like, pues arremetieron en su contra. “Lo que hacen las celebridades por limpiar su imagen, cuando él deliberadamente, dicen los abogados, contagio a la víctima de VIH”, señaló Elisa Beristain.

Por su parte, Javier Ceriani le pidió al cantante de 38 años de edad que admita su enfermedad para no seguir engañando a sus fans, pero sobre todo para que motive a la gente a cuidarse: “Sería bueno que si realmente tienes la enfermedad, salgas del clóset otra vez y lo digas; y ayudes a miles de gente que no se cuida y que no usan condón como tú”.

Escucha las declaraciones de Javier Ceriani y Elisa Beristain a partir del minuto 21:37. Hasta el momento, Christian Chávez no ha dado declaraciones al respecto.

¿Qué hizo Christhian Chávez?

En diciembre del 2020, un scort acusó al cantante de contagiarlo de VIH.

La Verdad Noticias te dio a conocer en diciembre del año pasado que Christian Chávez era acusado por un scort de haberlo contagiado de VIH, además de asegurar que a él le gusta tener relaciones sexuales sin protección. Ante dichas declaraciones, el ex RBD decidió no prestarle atención, pero se encargó de demostrar que está libre de esta enfermedad.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales