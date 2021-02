Christian Chávez dice estar HARTO de la homofobia y de las calumnias

El actor y cantante Christian Chávez utilizó su cuenta de Instagram para mandar un poderoso mensaje a todos sus seguidores, en el cual asegura estar harto de la homofobia que existen en los medios de comunicación y de las calumnias que ha sufrido en los últimos meses, de las cuales aseguran han causado un gran daño en él y en su familia.

A través de una imagen donde aparece cargando y besando a su sobrina, Christian Chavez aseguró que el nacimiento de la pequeña le dio la fuerza necesaria y las ganas de lucha para acabar con la discriminación que él ha sufrido por formar parte de la comunidad LGBT+.

"Desde casi un año he sido acusado, señalado utilizado para vender notas, revistas, desde acusaciones banales como muy graves; he pasado momentos muy difíciles con mi familia y en soledad… La vida de mi sobrina vino a darme más fuerza, ganas de cambiar las cosas y luchar por lo que es correcto", escribió el ex integrante de RBD en Instagram.

De igual forma, Christian Chávez señaló que el acoso y la desinformación que los medios de comunicación dan sobre el VIH/SIDA debe acabar: "Basta de acosar a las personas, de quererlas llevar al límite por una nota, basta de desinformar y antagonizar en medios de comunicación sobre las personas cero positivas y el VIH”.

Por último, el ex integrante de RBD aseguró estar harto del estigma que la prensa han creado acerca de su sexualidad y la de millones de personas, por lo que ha decidido unirse a una lucha para que la homofobia ya no siga formando parte de los medios de comunicación.

“Basta del odio y repudio que sólo genera un estigma más grande por mi sexualidad y la de millones de personas. Estoy decidido a unirme a esta lucha por una comunicación correcta y por acabar con la homofobia en los medios de comunicación. BASTA, soy humano", concluyó el mensaje de Christian Chávez en Instagram.

