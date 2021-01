Christian Chávez de RBD se sincera sobre todo lo aprendido durante el 2020

Christian Chávez, quien saltó a la fama gracias a RBD, se sincera con sus fans sobre cómo el caótico 2020 lo afectó así como todos los detalles de sus nuevos proyectos artísticos que te presentamos en La Verdad Noticias.

Aunque el 2020 fue desastroso para todos debido a la pandemia de coronavirus, Christian Chávez tuvo varios problemas personales adicionales como el rompimiento con su novio, Maico Kémper, quien lo acusó de abuso físico y violencia.

Christian Chávez explica como la pandemia del 2020 lo afectó

"Lo que más me ha enseñado esta pandemia y todos estos momentos tan difíciles que viví desde 2020, es que yo tenía la onda de querer complacer a las personas, que siempre me quisieran, que hablaran bien de mí y tuvieran una buena imagen, pero aprendí que nada ni nadie pueden robar mi paz, si yo no lo permito".

"Poder saber que no importa lo que estén diciendo de mí, si yo estoy bien, puedo mantener mi centro, que nada termine con mi paciencia, creo que es uno de los aprendizajes más fuertes, no solamente en este año, sino ya es para toda mi vida", agregó el también actor.

Christian Chávez revela impacto del reencuentro de RBD

El ex-integrante de RBD también relató cómo fue volver a compartir el escenario con sus compañeros de la agrupación en el que ha sido considerado el evento latino de música que ha logrado la mayor recaudación del año.

"Fue muy especial, mágico, desde que empezamos a ensayar [...] esta vez lo disfrute como un niño", dijo Christián Chávez, quien agregó, “cerrar ese ciclo de una forma tan bonita y dándole a la gente algo que yo sé que estaban esperando, fue maravilloso”.

Christián Chávez también reveló que aún no saben quien fue contagió con COVID-19 a Anahí durante el reencuentro de RBD, pero confirmó que él se ha hecho todas las pruebas correspondientes y han salido negativas.

"No se puede saber a ciencia cierta dónde fue o quién fue (el que te contagió), esa es la cosa de este virus que si de pronto saliste a la calle, tocaste algo… es imposible saberlo, lo que puedo decir es que a mí por estar acá (en las grabaciones de la telenovela), me hacen dos pruebas cada tercer día".

¿Qué te parece el mensaje de Christián Chávez sobre el 2020?, ¿O el reencuentro de RBD? Dinos que piensas en los comentarios.

