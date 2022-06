Christian Bale solo volvería a ser Batman si cumplen con una condición.

Christian Bale revela que solo regresaría a Batman si Christopher Nolan se lo pidiera. El actor hará su debut en el MCU a través de "Thor: Love and Thunder" como Gorr the God Butcher, el villano principal de la narrativa. Esto lo enfrenta al Dios del Trueno de Chris Hemsworth, quien regresa a la franquicia después de los eventos de Infinity Saga.

Sin embargo, antes de unirse al MCU, Bale ya causó un gran revuelo en el mundo de las películas de cómics a través de la trilogía The Dark Knight, interpretando a Bruce Wayne/Batman.

La serie de películas aclamada por la crítica se estrenó entre 2005 y 2012, y su entrega intermedia, The Dark Knight, se estrenó el mismo año que el primer proyecto cinematográfico de Marvel Studios, Robert Downey Jr. y Iron Man de Jon Favreau.

Actores que han interpretado a Batman tras Christian Bale

La Verdad Noticias recuerda que, desde que terminó su carrera como el "Caballero de la Noche", Ben Affleck y Robert Pattinson han interpretado el papel del superhéroe en la pantalla grande, pero la versión de Christian Bale sigue siendo una de las favoritas entre los fanáticos.

Con Michael Keaton retomando su papel de Batman en "The Flash" de Andy Muschietti, es comprensible que haya dudas sobre si existe la posibilidad de que Bale vuelva a ponerse la capa y la máscara del murciélago justiciero.

Hablando exclusivamente con Screen Rant mientras hacía la rueda de prensa de Thor: Love and Thunder, Bale aborda esta pregunta. Según el actor, aparentemente nadie ha planteado la idea de que retome su papel de DC.

Incluso si ha habido ofertas, deja en claro que la única razón por la que volvería portar el traje de Batman es si el director Christopher Nolan le preguntara. Recientemente, se informó que Warner Bros. habría ofrecido $30 MDD a Ben Affleck para volver como 'Batman'.

¿Qué dijo Christian Bale sobre ser Batman otra vez?

"No. Nadie me lo ha mencionado nunca. Nadie lo ha mencionado [...] De vez en cuando la gente me dice: 'Oh, escuché que se te acercaron y te ofrecieron todo esto'. Y yo digo: 'Eso es una novedad para mí. Nadie ha dicho eso'".

"Tenía un pacto con Chris Nolan. Dijimos: 'Oye, mira. Hagamos tres películas, si tenemos la suerte de poder hacer eso. Y luego vámonos. No nos demoremos demasiado'. En mi opinión, sería algo si Chris Nolan alguna vez se dijera a sí mismo: 'Sabes qué, tengo otra historia que contar'. Y si quisiera contar esa historia conmigo, estaría dentro".

Si bien el actor Christian Bale está abierto a regresar como Batman, su condición es una tarea bastante difícil. Pues Nolan ya no participa activamente en DC Films a medida que Warner Bros. avanza con el DCEU después de la temporada de Zack Snyder.

Dada la situación específica que condujo el regreso de Affleck y Keaton en The Flash, hay muchas menos posibilidades de que Bale repita su papel como Batman en el DCEU para un cameo. En todo caso, parece que es más probable que diga que solo regresaría si Nolan vuelve a estar al mando de otra película de Batman.

