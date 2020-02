Christian Bale se une al Universo Marvel como villano de Thor: Love and Thunder

Christian Bale ha confirmado su participación como parte del elenco de la nueva entrega de la saga de Thor, al parecer como el villano principal de “Thor: Love and Thunder”.

Desde hace unas semanas comenzaron a surgir rumores sobre la posibilidad de que Christian Bale se una al Universo Marvel, aunque no ha había nada claro hasta ahora que el sitio The Illuminerdi aseguró que formará parte de “Thor: Love and Thunder”.

De acuerdo al sitio, aunque aún falta terminar el papeleo Christian Bale ya estaría confirmado para la nueva película de Thor, pero todavía no hay una certeza sobre qué personaje interpretará el actor que dio vida a Batman.

La opción más probable es que sea el nuevo villano al que se enfrente Thor, pero también hay sospechas de que se trate del superhéroe, Beta Ray Bill. Asimismo, el sitio afirma que lo único confirmado es que su personaje será del espacio y no de la tierra.

Thor: Love and Thunder

La nueva entrega de la franquicia del dios nórdico - que al parecer sería la última -, será protagonizada por Chris Hemsworth en el papel de Thor y tendrá el regreso de Natalie Portman como Jane Foster, quien será la nueva dueña del martillo, igual que en los cómics.

“Es una parte muy poderosa de los cómics, es muy bueno verla combatir con la enfermedad además de hacerlo día a día como heroína. Personalmente me gusta mucho esa trama, pero todavía no sabemos si terminará en la película”, explicó el director, Taika Waititi.

“Thor: Love and Thunder” tiene programado su estreno para el 5 de noviembre de 2021.

