Christian Bale como “Gorr” en el tráiler de Thor: Love and Thunder crea debate

Finalmente se ha revelado cómo lucirá el actor Christian Bale al interpretar al villano Gorr el Dios Carnicero, en la nuevo avance de la cinta “Thor: Love and Thunder”; pero su caracterización, ha generado un gran debate en redes sociales, ya que algunos fans de los cómics de Marvel lo aman mientras que otros no están de acuerdo con el look.

Tal como se había prometido, el tráiler oficial de “Thor: Love and Thunder” ya se ha estrenado. Dirigido por Taika Waititi, el filme es la cuarta entrega en el cine de el Dios del Trueno, protagonizada por el actor Chris Hemsworth.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Waititi había dicho que Christian Bale sería el mejor villano del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y al ver el nuevo avance del filme, es posible que esto sí se cumpla. Ya que la caracterización e interpretación del británico como Gorr, sin duda ha causado diversas opiniones.

Tráiler de Thor Love and Thunder muestra a Christian Bale como Gorr

El nuevo villano al que se enfrentará Thor será el temible Gorr, el carnicero de Dioses, interpretado por el ganador del Oscar, Christian Bale. Este es un ser en búsqueda de venganza contra todos los Dioses del universo.

Por lo que Thor deberá hacer todo lo que esté a su alcance para detenerlo, y para ello, contará con una nueva aliada: su viejo amor Jane Foster (interpretado por Natalie Portman), que ahora empuña el Mjolnir bajo el nombre de Mighty Thor.

Tal como se puede ver en el tráiler de Thor Love and Thunder, Thor queda completamente sorprendido al ver a su ex novia convertida en una heroína. Además hay algunos destellos de la pareja luchando codo a codo, y hasta algún que otro coqueteo de por medio, lo que deja en claro que "donde hubo fuego cenizas quedan".

¿Quién es el villano Gorr?

La caracterización del actor luce muy distinta al personaje en los cómics/Foto: La Verdad

Gorr el Dios Carnicero o el Carnicero de Dioses, es un personaje directamente salido de los cómics, creado por Jason Aaron y el artista Esad T. Ribic.

Según su historia de origen, Gorr es un alien que tras descubrir la existencia de los dioses, y que estos fallaron al salvar a su familia, comienza una feroz búsqueda a través del universo para cazar y asesinar a todos los dioses, convirtiéndose en uno de los mayores enemigos del héroe. Tal como se había anticipado, la apariencia de Gorr es distinta a la de los cómics, manteniendo su forma más "humana" y en la que Christian Bale es completamente reconocible.

Sin embargo, el look de Christian Bale como el villano de Thor: Love and Thunder, ha creado un debate en redes sociales; algunos fanáticos consideran que el personaje no se parece en casi nada a la versión del cómic. Mientras que otros creen que la nueva apariencia mantiene el toque aterrador del villano.

Thor: Love and Thunder llegará a los cines el 8 de julio, así que los fanáticos tendrán que esperar al estreno de la cinta para ver la actuación de Christian Bale como Gorr, ya que promete dejarnos a todos sorprendidos.

