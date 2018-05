Christian Bach dice adiós al mundo del espectáculo por este fuerte motivo

Ante los rumores de que la actriz Christian Bach enfrenta severos problemas de salud y por tal motivo se ha alejado de la farándula, su esposo e hijo contaron por qué decidió retirarse de la actuación.

“Está bien, todo igual que siempre; sé que no la han visto mucho en las cámaras, pero es una cuestión personal de ella; hoy dice que prefiere vivir de nuestros logros, muy pocas veces veo que haya algo que le llame la atención”, reveló.

Uno de sus hijos intentó que Bach regresara a los escenarios, sin embargo, ella se negó rotundamente.

“Yo quise hacer una obra de teatro con ella hace dos o tres años, y me dijo que no, que al teatro ya no se sube. Mis papás tiene carreras muy largas, es un trabajo pesado”, detalló.

Christian Bach y sus hijos

Finalmente, Humberto Zurita aseguró que su esposa se encuentra en su casa de Los Ángeles disfrutando de una excelente salud

“Muy bien, ella se quedó en Los Ángeles, yo me fui a Colombia, ella no quiere trabajar por el momento, así que se quedó en casita. Cuando se enferme se los avisaremos”.