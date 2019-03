Christian Bach: a pesar de su muerte sigue publicando mensajes desde ‘el más allá’

La aparición de misteriosos mensajes en las redes sociales de Christian Bach ha causado mucha polémica.

Lo anterior debido, principalmente, a que muchos fans creen que ya no debería haber actividad en la cuenta de una persona fallecida y a que las imágenes que se han compartido son muy personales, lo cual contrasta con los gustos de Christian Bach, quien solía llevar una vida privada muy hermética.

Las fotografías con melancólicas leyendas a sus pies, se llenan de comentarios de los fieles seguidores de la difunta actriz, quien podría estar comunicándose desde ‘el más allá’.

En una de las imágenes publicadas se ve a Christian Bach junto a su esposo Humberto Zurita, y al pie de foto escibió:

En otra publicación, se ve a la actriz sentada sobre una silla, al aire libre, en lo que parece su casa y a modo de reflexión redactó:

Finalmente, hace tan solo unas horas, compartieron una tierna postal que dice:

"No te aflijas por el ayer, ya ocurrió y no lo puedes cambiar… No te preocupes por el futuro, porque aún no llega y muchas cosas pueden pasar...Mantente atento al presente, que es el único tiempo que tienes en tus manos".